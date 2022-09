La marketplace de seconde main Imparfaite lève 3 millions d'euros

La start-up boucle une première levée de série A pour développer son application mobile, renforcer ses équipes et lancer un nouveau site Internet.

Imparfaite, une marketplace spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires de seconde main annonce ce 13 septembre une levée de fonds de série A de 3 millions d'euros en capital-risque. Avec ce tour de table, Imparfaite accueille à son capital Alter Equity, un fonds qui s'est spécialisé dans les investissements à impact au sein d'entreprises non-cotées en France. Fondée en 2017 par Camille Gabbi et Ariane de Béchade, la marketplace propose des vêtements et accessoires vintage (produits il y a plus de 20 ans) et chinés par des professionnels. Elle met en relation des vendeurs spécialisés avec des acheteurs débutants. Imparfaite sélectionne des articles sur la base d'un carnet de tendances et propose ensuite sur son site Internet des pièces de seconde main à prix modéré. La jeune pousse fédère 3 000 vendeurs partenaires, principalement en France et en Belgique, ainsi qu'une communauté de 17 000 clientes. Sur la marketplace, 27 000 articles se sont écoulés en 2021.

Avec cette levée de fonds, les deux fondatrices entendent accélérer le développement de leur entreprise en France en lançant un nouveau site Internet et une application mobile. La jeune entreprise, qui compte 10 collaborateurs, va aussi renforcer ses équipes tech et marketing.