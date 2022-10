Infographie : les prime time du live shopping identifiés ?

Si le replay reste indispensable dans la réussite d'un dispositif de live shopping, Médiamétrie pense avoir identifié les plages horaires auxquels les diffuser, selon le type de site et la cible visée.

Médiamétrie a analysé les moments de connexion de son panel de 25 000 internautes pour identifier les pics d'audience sur les sites marchands. Objectif : permettre aux marques de savoir quand maximiser leurs chances d'êtres vues en fonction de la cible visée et du produit mis en avant. En résumé, l'audience est davantage au rendez-vous entre 18 heures et 19 heures en semaine et entre 11 heures et midi le weekend. Autre enseignement, les cibles CSP+ sont disponibles plus tardivement la semaine, tout comme les cibles des sites mode et beauté. Tous les détails ci-dessous.