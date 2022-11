Les services portent encore l'e-commerce au troisième trimestre 2022

L'e-tourisme est en forme pour le troisième trimestre consécutif et tire les résultats du marché du e-commerce vers le haut. Les ventes de produits se stabilisent à -2%.

L'e-commerce enregistre une progression de 16,8% sur un an au troisième trimestre 2022. D'après le baromètre trimestriel de la Fevad, présenté ce 17 novembre 2022, les ventes sur Internet atteignent 35,9 milliards d'euros contre 30,7 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, soit un gain de 5,2 milliards d'euros. La Fevad note dans son communiqué que "les effets de l'inflation sur le montant des transactions se font toutefois sentir, avec une augmentation de 7,3% du panier moyen pour ce trimestre, soit un montant moyen de 64 euros". Après une baisse de 15% des ventes de produits au cours du premier semestre 2022, un contrecoup des records de ventes pendant la crise sanitaire, les ventes de ce secteur se stabilisent à -2% par rapport au troisième trimestre 2021. Elles enregistrent tout de même une hausse de 30% par rapport à 2019.

Les produits électroniques accusent le coup

Parmi les ventes de services, qui s'affichent en nette hausse à +34%, les secteurs du tourisme et du voyage connaissent la meilleure croissance (+39%). Les ventes de l'e-tourisme avaient progressé de 68% au deuxième trimestre 2022 après avoir enregistré une croissance de +135% au premier trimestre. Sur les sites du panel iCE 100 de la Fevad, le secteur du tourisme et du voyage garde une tendance positive de +28% sur un an, porté par la possibilité de voyager à nouveau et la hausse du montant des transactions. En revanche, la mode, la décoration et la beauté retrouvent un niveau proche de l'an dernier et les ventes de produits électroniques accusent le coup avec un recul de 15% par rapport au troisième trimestre 2021 et une progression de seulement +3% par rapport à 2019.

Les marketplaces progressent encore

Le nombre de sites continue de croître (+6%) tout comme les ventes sur les marketplaces et les ventes sur mobiles. Les ventes sur les marketplaces sont en progression de 5% sur l'indice des places de marché de la Fevad sur un an et de 23% par rapport au troisième trimestre 2019. Les ventes sur mobile progressent, elles, de 6% par rapport à 2021, portées par le voyage.

Les marchés équipement et maison en pause

D'après Gfk, sur douze mois, à fin septembre 2022, le chiffre d'affaires du marché de l'équipement de la maison s'élève à 26,7 milliards d'euros en léger recul de -0,4% par rapport à la période 2020-2021. Le canal online affiche une baisse importante de -14,7% sur un an. Le chiffre d'affaires du marché équipement de la maison atteint 6,5 milliards d'euros hors marketplaces, en hausse de +31% par rapport aux montants enregistrés fin 2019. Dans l'équipement de la maison, au premier semestre 2022, un euro sur quatre dépensé l'a été en ligne (24%), un résultat en repli par rapport à 2020 et stable par rapport au premier semestre 2019.

Un Black Friday et un Noël plus moroses

70% des cyberacheteurs ont l'intention de participer à Black Friday. Toluna Harris Interactive a réalisé une enquête en ligne avec la Fevad du 28 octobre au 2 novembre 2022 sur un échantillon de 1 033 personnes concernant Black Friday et les achats de Noël. Pour 55% des répondants, les promotions et bonnes affaires constituent leur principale motivation. Parmi les 30% qui ne participeront pas, 37% des interrogés évoquent la nécessité de réaliser des économies dans le contexte actuel, en particulier chez les plus jeunes (58%) et dans les professions modestes (40%).

35% des Français estiment se trouver dans un état d'esprit moins positif qu'en 2021 pour Noël et seuls 13% des interrogés se déclarent positifs. Les populations les plus négatives sont les CSP- (51%) et les ruraux (42%). 72% des répondants déclarent se recentrer sur certains types de cadeaux avec notamment les cadeaux aux proches (21%) et les cadeaux uniquement pour les enfants (10%). Le budget moyen sera de 404 euros mais masque une forte disparité : pour un quart des Français ce budget est inférieur ou égal à 100 euros quand il est supérieur à 400 euros pour 36% d'entre eux. 73% des cyberacheteurs déclarent vouloir acheter sur Internet, en raison du prix et des promotions (41%) et de la simplicité d'achat (25%). Un internaute sur deux se déclare prêt à offrir des cadeaux de seconde main, 62% chez les moins de 35 ans et 58% les CSP+.