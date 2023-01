Omny, spécialiste de la vente sur les marketplaces, lève 1,5 million d'euros et en emprunte 500 000

La solution d'automatisation et d'optimisation de la distribution sur les marketplaces annonce une toute première levée de fonds en seed de 2 millions d'euros.

Omny boucle son premier tour de table. La start-up parisienne spécialisée dans l'automatisation et l'optimisation des ventes sur les marketplaces annonce une levée de fonds en seed de 2 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros en equity et 500 000 euros en dette. C'est l'entreprise d'investissement Founders Future qui mène cette levée, suivie par Kima Ventures et d'autres business angels. Omny a été créé en juin 2022 par Cyril Bourgois (CEO), Charlotte Courtois (COO) et Clément Contamine (CTPO). Pour la COO de la start-up, "Omny s'adresse aux marques et aux retailers qui ont à cœur de vendre sur les marketplaces. Certaines marques ne se saisissent pas de cette opportunité ou subissent la concurrence des marques digitales qui maîtrisent mieux les codes de la vente en ligne. Pour les accompagner Omny s'interface avec différentes marketplaces, collecte de la data et permet d'agir sur les différents leviers de vente que sont le référencement, le pricing, le marketing et la logistique". La plateforme Omny permet donc aux marques et aux agences d'automatiser et de piloter leurs performances sur l'ensemble des étapes de la vente sur les marketplaces.

Renforcer sa plateforme technologique

Omny entend se différencier des autres acteurs de la vente sur les places de marché "en s'appuyant sur une technologie développée en interne robuste, très orientée tech et data", précise Charlotte Courtois. Citypharma fait partie des premiers clients de la start-up parisienne. "L'un des produits de Citypharma fait partie de nos success stories, les ventes ont progressé de 530% en reprenant le compte, en optimisant les fiches produit et les investissements marketing réalisés", raconte Charlotte Courtois. Grâce à cette première levée de fonds, la start-up, qui compte six employés, compte en recruter vingt supplémentaires d'ici 2024 sur des postes de développeurs, de data scientist et dans ses services commerciaux et opérationnels. Son objectif est de renforcer sa solution technologique et d'accélérer le développement de ses opérations en Espagne, en Italie et en Allemagne.