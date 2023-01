La solution de seconde main et de re-commerce Lizee lève 7 millions d'euros

Lizee boucle un tour de table de 7 millions d'euros et en emprunte deux pour sa solution qui permet aux marques de vendre leurs produits en seconde main ou à la location. Decathlon, Maje et Leclerc sont déjà clients.

Lizee annonce une levée de fonds de série A de 7 millions d'euros ce vendredi 13 janvier 2023 plus un emprunt de 2 millions d'euros. Ce tour de table se fait avec deux des fonds historiques de Lizee, Alante et Ring, et l'entrée de nouveaux fonds : Lyra Venture, Maif Impact, Speed Invest, le fonds nord-américain Cycle associé au fonds français à impact Demeter dans la joint-venture CIF. Créée en 2019 par Anna Balez (CEO), Tanguy Frécon (chairman) et Timothée Emery (COO), Lizee propose aux marques une solution en SaaS pour gérer leurs opérations de location et de ventes de produits de seconde main en marque blanche. "La particularité de Lizee est d'être une solution technologique qui gère aussi la partie logistique, nous proposons aux marques de se lancer en deux mois", assure la CEO de Lizee, Anna Balez.

Decathlon a été le premier client de la start-up parisienne. "Travailler avec eux nous a permis de mettre directement les pieds dans le retail. Notre objectif était de soustraire le risque que prennent les retailers en allant vers l'économie circulaire tout en proposant une logistique fluide qui s'adapte à tout type d'objets et que le retail trouve des marges dans ce modèle", continue Anna Balez. Pour cela, Lizee mise sur la collecte de données afin d'améliorer les revenus des marques accompagnées. "Avant, les commerçants préféraient se débarrasser des retours plutôt que de les remettre à neuf. Aujourd'hui nous sommes capables de mesurer le coût de la remise en état et de faire des prédictions dans l'optique de dégager de vraies marges", ajoute la CEO de Lizee. La start-up travaille avec Petit Bateau ou Decathlon qui internalisent leur logistique, d'autres fonctionnent avec un réseau de partenaires et Leclerc, Cultura ou Migros considèrent eux chacun de leurs magasins comme un centre logistique.

Consolider l'équipe

Avec cette levée de fonds, Lizee entend consolider son modèle et son équipe qui compte quarante personnes. "Notre objectif n'est pas de doubler nos effectifs d'un coup, nous préférons recruter petit à petit. Le pôle qui va surtout grandir est celui relatif à la donnée, en recrutant des data scientist, des data analyst et des growth hacker qui vont faire de l'A/B testing. Nous souhaitons améliorer notre processus logistique", développe Anna Balez. L'entreprise, qui travaille déjà en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en Italie, entend se développer au Royaume-Uni.