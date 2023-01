Au NRF Retail's Big Show 2023, les retailers combattent la morosité

Le JDN vous amène dans les allées du NRF Retail's Big Show 2023, le salon international du retail qui se tient à New York du 15 au 17 janvier 2023. Après une année 2022 perturbée par le Covid, l'inflation s'invite au bal.

Le blizzard new-yorkais n'a pas refroidi les visiteurs du NRF Retail's Big Show 2023. La National Retail Federation (NRF) mise sur un retour à la normale pour sa 113me convention annuelle, qui a lieu du 15 au 17 janvier 2023 au Jacob K. Javits Convention Center sur les rives de l'Hudson à Manhattan, après une édition 2022 perturbée par la multiplication des cas de Covid aux Etats-Unis. Le pari semble tenu dès le premier jour : les travées du salon étaient déjà bondées à l'ouverture des portes. En 2023, le NRF Retail's Big Show entend réunir 35 000 visiteurs de 75 nationalités sur trois jours, autour de 1 000 exposants et de 350 speakers.

Dans un contexte international bousculé, John Furner, le président et CEO de Walmart US qui a ouvert le salon, salue "des retailers qui se dressent face aux challenges comme la pandémie, les changements climatiques. Nous pensons à nos clients, à ce qu'ils veulent, et nous accélérons pour converger avec leurs attentes". L'expérience client, amener de meilleures solutions aux consommateurs, sont au cœur des préoccupations et des innovations sur les stands des entreprises présentes sur place. "Le retail fonctionne de cette manière : si l'expérience n'est pas bonne, le client ira ailleurs. Il est important de continuer d'évoluer", continue John Furner.

Rencontrer de futurs clients

Parmi les entreprises présentes sur place, la délégation française, 3e délégation internationale, se tient prête. "Après trois années perturbées par la pandémie de Covid, nous avons de fortes attentes cette année. Pour nous, c'est un des plus gros événements pour rencontrer des décisionnaires clés, networker et s'intéresser aux tendances du marché. Beaucoup de nos clients européens s'y rendent aussi", nous confie Sébastien Lefébure, directeur général Europe du Sud de Manhattan Associates, un éditeur de logiciels spécialisé dans la logistique. "Le salon NRF est particulier. En tant que solution technologique française, c'est le seul endroit où nous pouvons rencontrer des CEO", ajoute Dan Gomplewicz, le cofondateur d'Armis Tech, une solution SaaS de digitalisation des catalogues et des opérations commerciales.

Appréhender le marché américain

D'autres viennent prendre le pouls du marché américain. Guillaume Penot, le head of sales de Revers.io, une solution de gestion de l'après-vente, se questionne encore sur l'édition 2023 : "C'est la troisième fois que nous venons. Le retail est en crise, le consommateur change de comportement. Notre but pour cette année est de rencontrer des clients américains car nous projetons de nous ouvrir aux Etats-Unis". Pour Pauline Omnes, head of PR and BtoC Strategy de Lizee, une plateforme s'adressant aux marques souhaitant mettre en place de la seconde main et de la location, et qui vient de lever 7 millions d'euros, l'objectif est aussi d'en apprendre plus sur le marché américain. "Nous sommes pionniers avec notre solution de seconde main et de location en France, alors qu'aux Etats-Unis le marché a un temps d'avance, avec des acteurs comme Rent The Runway. Nous venons pour rencontrer des acteurs de l'économie circulaire", témoigne-t-elle. Le cofondateur d'Armis Tech, Dan Gomplewicz, juge que Manhattan a énormément changé et y voit un avant-goût de 2023 en France : "Avec le télétravail, de nombreuses personnes ont quitté New York, nous ne sommes pas habitués à voir tant de morosité dans les commerces, si peu d'énergie. Dans un climat inflationniste, avec un pouvoir d'achat limité, l'année 2023 sera difficile. La leçon à en tirer est que les retailers français vont devoir faire preuve d'énergie et se battre pour maintenir leur activité".