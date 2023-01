Votre pass offert pour Retail & E-commerce Forum & Meetings avec le JDN

Retail & E-commerce Forum & Meetings revient pour sa 11ème édition les 7 et 8 février 2023 au Palais Brongniart à Paris avec deux jours de conférences et de networking autour de l'expérience client, de la smart supply chain et de la data.

Le Hub Institute s'installe au Palais Brongniart à Paris les 7 et 8 février 2023 avec son événement Retail & E-commerce Forum & Meetings. Au programme, trois parcours dédiés à l'expérience client, à la smart supply chain et à l'agilité data et IT. Sont à la fois proposés des conférences, des keynotes, des pauses networking et des rendez-vous business. Une troisième journée est ouverte en ligne le 9 février 2023, avec des masterclass. Lors de la première matinée, après le discours d'ouverture et une keynote sur les innovations et tendances repérées à la NRF 2023, Philippe Berlan, le PDG de La Redoute, entrera en scène pour présenter l'histoire du groupe. Parmi les conférences, tables rondes et keynote proposées, retrouvez :

Back from NRF : la vision d'un acteur du luxe avec Olivier Le Garlantezec de LVMH et Arnaud Pelletier d'IBM Consulting

Comment la data shopper a permis à Danone de répondre à ses enjeux marketing avec Guillaume Mounier de Danone et Pauline Gougeon de Catalina

Retail et beauté : intégrer l'économie circulaire pour changer les pratiques de l'industrie avec Hugues Laurençon, le CEO de The Body Shop

Embarquez pour la transformation omnicanale d'IKEA avec Emma Recco, la directrice stratégie et développement d'IKEA France

La data, outil de prévention au service du jeu responsable avec Fiona Ongaro, CDO de PMU

Comment toujours plus faciliter la vie des familles ? La Supply Chain Kiabi répond avec Marine Pomart de Kiabi

Le Retail & E-commerce Forum & Meetings entend réunir 2 300 professionnels. Grâce au partenariat entre le JDN et cet événement, bénéficiez d'un badge offert en vous rendant sur le site du Retail & E-commerce pour ne rien manquer de ces trois jours consacrés aux enjeux de la profession.