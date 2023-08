La Paris Retail Week aura lieu du 19 au 21 septembre à Paris

Le JDN est partenaire de la Paris Retail Week qui réunira plus de 370 exposants issus du monde du retail. Une trentaine de conférences seront également proposées au public.

L'édition 2023 de la Paris Retail Week, organisée par Compexposium, se tiendra à Paris Expo porte de Versailles du 19 au 21 septembre. La conférence d'ouverture de mardi, intitulée "Back to basics : du bon sens face aux paradoxes", portera sur les défis actuels rencontrés par les membres de l'écosystème du retail et sur la façon de les résoudre en faisant appel au bon sens. Des entreprises feront des retours d'expérience pour expliquer comment elles ont surmonté ces défis, parmi lesquelles Walmart US, Leroy Merlin et Auchan.

Mercredi, la question de l'arrivée de l'IA dans le retail sera abordée au cours de la conférence "Naviguer à la frontière numérique : exploiter l'intelligence artificielle et les données web pour l'avenir du commerce de détail". Un panel d'experts expliquera en quoi l'arrivée de ces technologies permet de créer de nouvelles stratégies avec pour objectif l'optimisation des opérations et l'amélioration de l'expérience client, le tout étant appuyé par des exemples existants.

Au cours de cette même journée aura lieu la remise des Paris Retail Awards. Chaque année, ces récompenses sont attribuées aux entreprises ayant le plus brillé dans une de ces catégories : Commerce omnicanal, Marketing, Logistique, RSE, Marketplaces, Nouveaux paiements, Parcours client agile et Data.

Enfin, les conférences de jeudi seront plus portées sur l'arrivée de nouveaux clients pour les entreprises du retail, ceux de la génération Z. Elles commenceront par la présentation de l'étude "L'E-commerce à la conquête de la Gen-Z" réalisé par la FEVAD et KPMG. Elle sera suivie par une table ronde intitulée "Comment répondre aux attentes d'une génération connectée et engagée ?", animée notamment par Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD.

