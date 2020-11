 Adtech Summit : Influence marketing, comment trouver la juste mesure ?

Pour rassurer les annonceurs quant à l'efficacité de leurs dispositifs, agences spécialisées, plateformes sociales et influenceurs doivent harmoniser leurs indicateurs de performance.

Partenaire de l'Adtech Summit, qui se tenait le 20 novembre dernier, à l'initiative de l'IAB France, le JDN vous propose de vous replonger dans les moments forts de l'événement toute cette semaine du 23 novembre.

L'influence marketing, c'est plutôt de l'awareness ou de la performance ? Quels KPI pour mesurer la performance d'une campagne ? Comment inciter les grandes plateformes, Instagram, TikTok et cie à harmoniser les principaux indicateurs de performance ? Quelle valeur donner à l'earned media value, EMV, cet indicateur sur lequel beaucoup d'agences s'appuient pour justifier de la réussite d'une campagne ? Voici quelques-unes des questions que cette table-ronde, à laquelle participent Quentin Bordage (Kolsquare), Sarah de Henau (Philips) et Carole Juge-Llewellyn (Joone) en évoquant une industrie qui est en plein boom. Un boom dont il n'est toutefois pas toujours évident de prendre la mesure.