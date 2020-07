Netatmo et Luko s'allient dans l'assurance connectée

L'assurtech propose une réduction sur le coût de son assurance habitation aux client équipés d'objets connectés dédiés à la sécurité du fabricant d'IoT.

L'assurtech française Luko fait un pas de plus dans l'assurance connectée. Elle s'associe ce mercredi 1er juillet avec le fabricant français d'objets connectés de la smart home Netatmo pour promouvoir l'utilisation de caméras connectées dans la protection de l'habitat. Concrètement, tout client doté du pack d'alarme vidéo intelligente Netatmo (comprenant une caméra, une sirène et des détecteurs de présence) bénéficiera d'une remise de 10% chaque mois et d'un abandon de franchise en cas de vol. "Nous voulons récompenser les clients adeptes du digital car nous voulons prouver, avec cette offre, que plus l'on protège son habitat avec les nouvelles technologies, plus l'on réduit les sinistres, et donc le prix de l'assurance", explique Raphaël Vullierme, CEO et cofondateur de Luko.

Ce partenariat permet par ailleurs à Netatmo de renforcer son accompagnement auprès de ses clients. "Les utilisateurs ne veulent pas qu'un produit IoT mais des services additionnels. Nous observons de grandes attentes sur les caméras et la période est propice pour lancer cette offre car les Français s'équipent en prévision de leurs vacances, pour éviter les cambriolages", souligne Christelle Manach, responsable sécurité chez Netatmo, en charge du partenariat, avant d'ajouter : "L'assurance est un nouveau domaine pour Netatmo. Les objets connectés pourront prouver ce qui s'est passé, l'IoT a un grand rôle à jouer dans ce secteur."

Contrairement à l'assurance automobile, avec le développement de technologies qui permettent le "pay as you drive", les offres d'assurances habitation intégrant de l'IoT restent encore peu répandues. Dans l'univers de la smart home, Leroy Merlin et HomeServe proposent aussi des offres d'assurances liées aux objets connectés. En Italie, Generali est devenu fin juin 2020 un actionnaire majeur de l'assureur Cattolica, et prévoit de développer un segment IoT. "Cela prend du temps car il faut une offre pertinente avec une bonne expérience client", estime Raphaël Vullierme, qui tenait à ce que la démarche soit fluide. Les clients n'auront qu'à ajouter leur compte Netatmo pour bénéficier de la réduction. Luko et Netatmo projettent d'élargir l'offre à d'autres produits connectés. De son côté, l'assurtech planche sur un IoT capable de prévenir les dégâts des eaux.