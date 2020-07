Withings lève 53 millions d'euros pour sa nouvelle génération de produits

Le fabricant français de produits connectés médicaux recrute plus d'une centaine de personnes pour déterminer les prochains biomarqueurs nécessaires à l'industrie de la santé.

Avec 53 millions d'euros récoltés, Withings annonce sa sa levée de fonds la plus importante. Le fabricant français de produits connectés a effectué son tour de table auprès de Gilde Healthcare, Idinvest Partners et Bpifrance, avec l'appui de BNP Paribas Développement, Oddo BHF et Adélie Capital. Depuis le rachat de l'entreprise à Nokia en 2016, Withings s'est fixé pour objectif de développer des dispositifs médicaux pour détecter les maladies et fournir, par ses appareils, des données utiles à l'industrie de la santé. Withings entend aussi proposer du coaching pour la perte de poids et des programmes de prévention du diabète ou du suivi de l'hypertension.

Ces fonds serviront en premier lieu à développer de nouveaux produits médicaux non invasifs dotés d'algorithmes plus poussés. "Nous voulons fournir une expérience client irréprochable pour engager les utilisateurs sur le long-terme. Une partie de la levée contribuera à nous entourer d'experts en R&D pour pouvoir concevoir une nouvelle génération de devices", indique Mathieu Letombe, CEO de l'entreprise. Au-delà des nouveautés, Withings compte enrichir ses produits actuels, à l'image de son tensiomètre, qui intègre désormais un stéthoscope et un électrocardiogramme pour fournir davantage de données. "L'objectif est de passer d'une vingtaine de paramètres vitaux que l'on peut suivre aujourd'hui avec nos produits à une centaine sur les prochaines années", détaille le dirigeant.

Une nouvelle interface patient/médecin

La seconde partie des fonds servira à la construction d'une équipe dédiée à l'industrie de la santé aux Etats-Unis, au bureau de Withings à Boston. "L'enjeu sera de comprendre quels seront les prochains biomarqueurs indispensables à l'industrie pour adapter nos futurs produits en fonction de leurs besoins", indique Mathieu Letombe. Un comité consultatif médical composés d'acteurs du monde de la santé vient en ce sens d'être créé. Un plan de recrutement d'une soixantaine de personnes a été lancé, il sera porté à une centaine de personnes d'ici à la fin de l'année. "Nous recherchons des forces commerciales et marketing pour le marché américain, mais aussi des ingénieurs pour l'équipe technique car ces acteurs BtoB ont des demandes spécifiques pour lesquels il faut personnaliser nos produits. Par ailleurs, l'équipe française sera elle aussi étoffée", précise Mathieu Letombe. Withings compte aujourd'hui 230 personnes réparties entre Paris, Boston et Hong-Kong.

Les fonds permettront aussi de soutenir Withings, devenu hébergeur de données de santé, dans ses projets parallèles, comme le lancement ces prochains jours de son interface patient/médecin et de sa montre connectée ScanWatch. L'entreprise avait réalisé deux autres levées de fonds, l'une de 3 millions d'euros à ses débuts en 2010 et une deuxième de 23,5 millions d'euros en 2013. Ce troisième tour de table l'encouragera à accompagner les évolutions en santé. "Deux tendances ont été renforcées par la crise sanitaire, observe Mathieu Letombe : les utilisateurs ont pris conscience qu'il est important de prendre soin de soi et de surveiller le risque de maladie chronique, ce qui s'est traduit pour Withings par une augmentation de 50% de la demande pour toutes nos catégories de produits, et le monde de la santé s'oriente vers une médecine axée sur le quotidien, avec un suivi à distance."