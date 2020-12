IoT Challenge d'Objenious : découvrez les trois gagnants

Ce prix, destiné à relancer l'activité dans le secteur de l'IoT après la crise sanitaire, est remis ce mercredi 16 décembre 2020. Le JDN est partenaire.

Pour encourager l'activité en cette période de crise sanitaire, Objenious a organisé son IoT Challenge aux côtés de ses partenaires. Avec ce prix, l'opérateur IoT souhaitait récompenser trois catégories de projets : une start-up innovante, une entreprise proposant une solution IoT en réponse à la crise et un projet remportant une mention spéciale du jury.

Parmi les dossiers reçus, une quinzaine de finalistes ont été sélectionnés. Chacun d'eux a présenté sa solution en visioconférence le 24 novembre dernier devant un jury composé de Bernardo Cabrera, directeur d'Objenious, Christophe Lienard, directeur de l'innovation du groupe Bouygues SA, Xavier Perret, directeur Azure chez Microsoft France, Henri Tcheng, associé au sein du cabinet de conseil Bearing Point et Mustapha Bouraoui, vice-président marketing stratégique EMEA chez STMicroelectronics. Le JDN a également participé au jury. Les prix sont remis ce mercredi 16 décembre à Paris.

Le vainqueur du prix Espoir est la start-up Wavely, spécialisée dans la maintenance prédictive. Pour s'imposer sur ce marché "en expansion", elle développe l'analyse acoustique sur ses capteurs pour aller plus loin qu'une détection d'anomalies vibratoire. Elle remporte une année de connectivité sur 500 objets connectés, un accès illimité aux plateformes IoT d'Objenious, une mise en visibilité et un référencement de sa solution, jusqu'à cinq sous-systèmes de développement à base de microcontrôleurs STM32 avec des cartes d'extensions, un appui des équipes commerciales de STMicroelectronics et 2 000 euros de crédits de mise en œuvre Azure donnant accès à l'utilisation de services cloud via le portail Azure.

Le Prix Expert a quant à lui été décerné au fabricant français de produits d'hygiène JVD, pour sa solution de monitoring en temps réel du niveau de gel ou de papier dans les distributeurs de consommables déployés depuis le début de la crise sanitaire. JVD a installé 1 300 distributeurs depuis juin, dont 480 dans les bus et tramways de Bordeaux. Un projet qui lui a permis de s'assurer de la fiabilité du réseau LoRaWAN en mobilité. Au-delà du référencement et de la mise en visibilité de sa solution, elle aura accès à un atelier d'idéation sur une journée et à un accompagnement pendant un an par un expert télécoms IoT chez Bearing Point.

Enfin, le jury a tenu à récompenser par le prix Spécial du jury Alizent, filiale d'Air Liquide, pour son manomètre connectable aux réseaux LPWAN permettant la surveillance des réseaux, notamment dans les hôpitaux. Objenious espère que cette mise en avant encouragera l'essor des projets en 2021 et prévoit une deuxième édition à venir.