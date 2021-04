Pour sa 5e édition, Connect+ Event met en avant les usages IoT en vidéo

L'événement organisé le jeudi 27 mai par le cluster français Connectwave sera 100% digital. Plus de 500 participants devraient s'y connecter.

Pour faire face à la crise sanitaire, le cluster Connectwave, implanté près de Marseille, organise le 27 mai prochain pour la première fois son événement annuel Connect+ Event entièrement en mode virtuel. Son élément différenciateur en ligne : la vidéo. Une série d'usages faisant appel à l'IoT et à la RFID industriels seront présentés par leurs utilisateurs sous ce format, en parallèle à l'espace de conférences en ligne et à celui dédié à la prise de contacts avec les exposants.

"Les échanges devraient se focaliser plus particulièrement sur le retail, pour lequel nous avons une forte demande"

Six thèmes seront mis en avant : le transport/logistique, le retail, la sécurité, la smart city, l'industrie du futur et la géolocalisation/traçabilité. "Les échanges devraient se focaliser plus particulièrement sur le retail, pour lequel nous avons une forte demande", expliquent les organisateurs. La tendance dans ce secteur est au suivi du vêtement, de sa fabrication avec un microtag dans le tissu pour en garantir son origine à sa fin de vie, avec le recyclage. "Les objets connectés professionnels permettent aujourd'hui de mettre en place les principes du lean management", souligne Philippe de Matteis, directeur général de Connectwave, qui se réjouit de l'efficacité opérationnelle offerte par la technologie.

Pour cette cinquième édition, Connectwave attend au minimum 500 participants, soit le nombre de visiteurs accueillis l'an dernier, mais en espère davantage, l'événement étant gratuit. "Nous avons eu des retours positifs de participants et nous continuerons à l'avenir à organiser un événement en ligne dans l'année, pour attirer les visiteurs qui ne peuvent pas venir sur place", informe Mélanie Dussere, responsable de la communication. Connectwave espère ainsi que ce format en ligne donnera de l'ampleur à Connect+ Event. L'événement compte déjà une vingtaine de partenaires et une trentaine d'exposants, avec des grands groupes comme Orange et des start-up comme Dracula Technologies, qui présenteront des solutions répondant aux enjeux de la maintenance, de l'optimisation des processus industriels, de l'accès sécurisé aux données ou de la localisation des biens.

Le salon Connect+ Event aura lieu le jeudi 27 mai en ligne. Inscription ici.