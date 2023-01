Connect+ Awards 2022 : découvrez les gagnants

Le cluster Connectwave a récompensé quatre entreprises IoT se démarquant pour leur solution dans l'économie circulaire, la préservation de l'environnement, leur innovation sur le marché et leur impact dans l'industrie.

Valoriser les innovations et les déploiements IoT/RFID ayant un impact concret sur le marché est essentiel aux yeux du cluster Connectwave, qui a créé à cette fin en 2022 les Connect+ Awards. Pour cette première édition, lancée durant l'été dernier et co-organisée avec les entreprise Checkpoint Systems et Wisekey, une vingtaine de dossiers ont été reçus.

Chacun d'entre eux a été scrupuleusement étudié en fonction de l'intitulé des prix par le jury, composé de Frédéric Comte, de l'entreprise Legrand ; Luc Filizzola, maitre d'ouvrage SI-Stratégie Industriel chez Renault ; Claude Tetelin, directeur au sein des organismes AIDC et GS1 ; Bderrazak Hachani, directeur du laboratoire de recherche IoT ESPRIT en Tunisie ; Philippe de Matteis, président de la société Urbanwave ; Marc Sanchez-Gauthier, président de Connectwave ; Dominique Paret, senior technical expert et CEO de dp-Consulting ; Pierre Métivier, professeur IoT à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et blogueur ; et Thierry Spanjaard, de l'entreprise Smart Insights. Le JDN fait également partie du jury. L'annonce des lauréats a fait l'objet d'un long suspens : la remise des prix, qui devait avoir lieu mi-décembre, a dû être décalée à ce vendredi 20 janvier à Aix-en-Provence.

Le prix de "la solution IoT pour l'économie circulaire" a été décerné au fournisseur de solutions IoT Primo1D pour sa technologie E-Thread RAIN RFID, qui repose sur une micro-encapsulation des circuits électroniques afin de fabriquer un fil RFID. Ce dernier permet d'embarquer les étiquettes lors de la fabrication des articles textiles. Primo1D identifie par ailleurs chaque article tout au long de son cycle de vie, jusqu'au recyclage, où le tag RFID embarqué permet de connaître la composition des matériaux à recycler pour faciliter le tri automatique.

L'Award de "l'entreprise green de l'année" s'étant illustrée comme la plus impliquée en faveur de la préservation de l'environnement a été remis à Etik Ouest. Le fabricant d'étiquettes adhésives connectées éco-conçoit en effet ses produits, assure le recyclage de ses emballages et déchets, et a mis en place différentes initiatives en interne, comme la récupération et valorisation des glassines papier et film TT en interne. D'autres mesures ont été instaurées pour l'obtention des labels Qualétiq', Imprim'vert et FSC, comme l'acquisition d'une machine à floculation pour désolidariser le polymère de l'eau et ainsi préserver les nappes phréatiques.

Feelbat remporte pour sa part le prix de "la start-up IoT de l'année". Ses capteurs de détection de fissures et d'inclinaisons ont été perçus par le jury comme la solution technologique IoT la plus innovante et prometteuse sur le marché en 2022. La solution est destinée à surveiller les maisons, bâtiments, ponts et ouvrages touchés par la sécheresse afin de mieux diagnostiquer et prévenir des risques d'effondrement grâce aux alertes à distance. Feelbat a enregistré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en 10 mois d'existence avec la vente de 500 capteurs, un nombre en croissance exponentielle.

Par le prix de "la solution IoT pour l'industrie", Connectwave récompense Paragon ID comme société ayant le mieux réussi à déployer sur le terrain une solution RFID / IoT pour résoudre des problématiques industrielles. L'entreprise a mis en place une solution de traçabilité de bacs à poisson dans les six criées de la Cornouaille française. Les bacs sont munis de tags UHF durcis, adaptés à l'environnement et ultra résistants, leur permettant d'être localisés selon des flux définis. Suite à la mise en place de la solution en 2021, 50 000 bacs sont trackés. Le logiciel a montré que 35 000 bacs sont constamment utilisés et 15 000 sont en stand-by et donc disponibles et prêts à être utilisés par les pêcheurs. Un tiers du parc de bacs était perdu chaque année, engendrant des coûts pour leur rachat. Grâce à la solution, les rotations sont efficaces et 95% des bacs reviennent à la criée dans le délai objectif de 10 jours.