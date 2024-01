Le prix de l'abonnement à la fibre baisse, celui du forfait mobile se stabilise

Pour la première fois depuis mars 2023, le prix de l'abonnement mensuel à la fibre diminue. Sur ces deux dernières années, Orange est l'opérateur qui propose l'abonnement le plus coûteux.

Quel est le prix d'une box Internet en fibre optique en France ? Combien coûte un forfait mobile ? Quelle est l'évolution des prix des abonnements sur une année ? Quels sont les opérateurs les moins chers ? Pour répondre à ces questions, Ariase dévoile son baromètre des prix des box Internet et des forfaits mobile. Pour l'établir, Ariase a récupéré les données des six opérateurs nationaux principaux : Orange, SFR, Free, Red by SFR, Sosh et Bouygues Telecom.

Premier enseignement, le prix de l'abonnement à la fibre diminue en janvier 2024. Il s'élève à 32,38 euros contre 32,62 euros en décembre 2023. Si cette baisse parait minime, elle n'en demeure pas moins inattendue. En effet, depuis mars 2023, le coût de la fibre n'avait pas diminué. D'ailleurs, sur ces douze derniers mois, il a augmenté de 12,9%.

En janvier 2024, l'abonnement à la fibre coûte en moyenne 32,38 euros. © Ariase

Sur ces deux dernières années, Orange est l'opérateur qui propose un abonnement le plus cher (prix moyen mensuel 40,16 euros) devant Free (34,53 euros) et SFR (34,03 euros). Avec 25,57 euros, Red by SFR propose l'abonnement à la fibre le moins cher.

Red by SFR propose l'abonnement à la fibre le moins cher. © Ariase

Concernant la téléphonie mobile, le coût mensuel moyen d'un forfait mobile avec appels illimités et au moins 10 Go de données mobiles s'élève ce mois-ci à 17,34 euros, soit un indice de prix strictement identique pour le troisième mois consécutif. Sur l'année écoulée, le coût mensuel moyen d'un forfait mobile est en baisse de 9,5%.

L'indice de prix du forfait mobile est strictement identique pour le troisième mois consécutif. © Ariase

Là encore, c'est Orange qui propose le forfait moyen le plus coûteux (28,66 euros) devant SFR (27,66 euros).

Bouygues Telecom propose le forfait mobile le moins couteux. © Ariase

Bouygues (10,03 euros), Sosh (10,41 euros) et Red by SFR (10,41 euros) ont proposé des tarifs similaires ces 24 derniers mois.