We Love Speed, l'événement dédié à la web performance, aura lieu le 10 mai à Paris

Pour l'occasion, 16 conférences seront animées par des experts de la web performance à l'Espace Saint-Martin, à Paris.

Après Bordeaux, Lyon et Lille, We Love Speed, conférence dédiée à la web performance, pose ses valises à Paris, le 10 mai à l'Espace Saint-Martin (75 003). Créé en 2018, cet événement vise à partager le plus largement possible les connaissances et expériences en matière de webperf.

Partenaire de l'événement, le JDN offre une réduction de 15% au 50 premiers qui s'inscriront en utilisant le code de réduction : "5JF14D". Les billets sont vendus dans la limite des places disponibles et donnent accès à la conférence, aux repas et collations.

Pour cette cinquième édition, près de 250 participants sont attendus. Parmi eux, des développeurs, des experts et des passionnés de web performance. Mais cette année, les organisateurs souhaitent contribuer à la démocratisation du secteur. L'événement s'adressera également à un public plus hétéroclite, comme les professionnels du e-commerce, du SEO ou encore du marketing.

Au programme, 16 conférences seront organisées entre 9 heures et 18 heures. La journée commencera avec l'intervention d'Andy Davies, consultant chez SpeedCurve, sur le thème "dompter l'impact en webperf des scripts tiers". Des experts de Google, Le Bon Coin ou encore La Redoute prendront également la parole tout au long de la journée.

Ces intervenants partageront leurs connaissances et leur expertise autour d'un sujet clé : améliorer l'expérience en ligne des internautes, qui dépend notamment de la vitesse de chargement, une donnée qui varie selon de multiples paramètres (qualité du réseau, puissance des appareils, zone géographique…). Les professionnels intéressés par cette thématique peuvent s'inscrire à la journée We Love Speed via ce lien.