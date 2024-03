Ce site Internet permet de connaître le climat de sa ville dans 20 ans ou plus

On mesure parfois difficilement les effets du réchauffement climatique, mais une application gratuite permet de les rendre très visibles.

Le réchauffement climatique qui correspond à l'augmentation de la température moyenne de la Terre est un phénomène qui inquiète la communauté scientifique, mais qui paraît parfois un peu flou. Pour pallier ce problème, et sensibiliser le grand public, une appli a été développée afin d'en observer les effets de façon concrète.

Lorsque les médias annoncent un mois anormalement chaud, de nombreuses personnes commentent l'actualité en expliquant que dans leur ville, il a fait froid plusieurs semaines… Ceci, parce que météo et climat sont souvent confondus. Alors que la météo indique le temps qu'il fait à un endroit donné, le climat étudie les conditions atmosphériques moyennes sur terre sur une longue période.

C'est dans ce contexte que l'application web "Climate Change Explorer" prend tout son sens. Imaginée par Vasilis Cako lors de son stage à l'INRAE (Institut national de recherche en agronomie et environnement), cette plateforme a vu le jour pour rendre le phénomène du changement climatique plus tangible pour le grand public. Elle permet à chacun de visualiser les projections climatiques pour sa ville dans les décennies à venir.

Le fonctionnement de l'application est simple et intuitif. Les utilisateurs n'ont qu'à se rendre sur le site de Climate Change Explorer et à sélectionner leur ville d'intérêt. Un menu déroulant propose une large gamme de villes à travers le monde : Paris mais aussi Nantes, Moscou, Londres, Tokyo, New York, Lima… Ensuite, un deuxième menu déroulant permet de choisir une période allant de 1970 à 2100. Les données fournies permettent de visualiser les températures minimales et maximales, les précipitations, et même de comparer les zones climatiques similaires grâce à un code couleur.

Dès 2000, l'application devient particulièrement intéressante, offrant la possibilité de comparer les conditions climatiques actuelles avec celles du passé et de découvrir des analogies surprenantes. Elle révèle au moyen d'une flèche bien visible que le climat de Paris entre 2000 et 2018 est devenu similaire à celui de Melbourne en Australie dans les années 1970 à 2000. Elle permet aussi de se projeter dans un futur plus ou moins lointain, et de voir par exemple que dans 20 ans, à Saint Pétersbourg, il fera le même climat qu'en Hongrie dans les années 70.

En plus des données comparatives, Climate Change Explorer propose des graphiques d'évolution du climat pour la zone sélectionnée, ainsi que d'autres paramètres tels que la saisonnalité des températures et des précipitations. Pour consulter cette application gratuite, il faut se rendre sur https://ccexplorer.eu/