Ce nouveau distributeur de billets arrive dans toutes les villes de France - des millions de clients ne paieront plus de frais bancaires

Les clients de ces quatre banques ne vont plus payer de frais bancaires grâce à ce nouveau distributeur de billets qui arrive dans leur ville.

220 euros… C'est en moyenne la somme que perdent les Français chaque année à cause des frais bancaires. Pour rappel, les frais bancaires sont variables d'une banque à l'autre. Les établissements les facturent pour diverses raisons : tenue d'un compte, obtention d'une carte bancaire, assurance ect...

En plus de ces coûts réguliers, les clients peuvent également être confrontés à des frais bancaires liés à des incidents. Il peut s'agir par exemple des agios, ou des commissions d'intervention, qui font suite à un découvert sur un compte. Enfin, les banques facturent des frais lorsque les clients effectuent des retraits d'argent à des distributeurs de billets qui n'appartiennent pas à leur réseau bancaire. Par exemple, les clients de la Société Générale payent des frais s'ils utilisent un distributeur du Crédit Agricole.

Problème, 2024 va être une année particulièrement coûteuse pour les clients des banques. D'après l'association de consommateurs CLCV (consommation logement et cadre de vie), "les frais bancaires vont bondir de 3% en moyenne cette année".

Bonne nouvelle en revanche, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Mutuel et le CIC collaborent pour offrir aux clients la possibilité d'effectuer des retraits dans ces quatre banques, sans encourir de frais supplémentaires. Pour cela, les établissements ont créé un nouveau genre de distributeur de billets et installent ces machines dans de plus en plus de villes françaises.

Baptisés "Cash Services", ces distributeurs proposent également d'autres services comme le dépôt de chèque, d'espèces, l'impression de RIB, la réalisation de virements et l'accès aux comptes. Une aubaine pour des millions de Français qui, jusqu'à présent, devaient souvent choisir consciencieusement leur distributeur pour éviter les frais de retraits déplacés.

Cette mutualisation des distributeurs de billets entre ces grandes banques répond à un enjeu économique pour les établissements bancaires. Il s'agit de réduire les coûts d'exploitation. En effet, selon la Fédération bancaire Française "le nombre de retraits effectués sur des distributeurs a diminué de 12% entre 2018 et 2022". En clair, maintenir un réseau dense de distributeurs devient de moins en moins rentable pour les banques.

La mutualisation des distributeurs, en plus d'alléger la charge financière pour les banques, offre une solution pratique pour les clients, leur permettant de réaliser des économies significatives sur les frais bancaires liés aux retraits d'argent. En conclusion, l'arrivée de ces nouveaux distributeurs "Cash Services" dans toute la France est une évolution notable dans le paysage bancaire français. Elle représente un pas en avant vers une plus grande commodité pour les clients et une réduction des coûts opérationnels pour les banques.