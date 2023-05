NFC Lisbon, l'événement le plus singulier dans le paysage NFT, revient en juin

Pour la deuxième année consécutive, la conférence NFC Lisbon revient du 7 au 9 juin dans la ville aux sept collines pour trois jours consacrés au NFT.

Dans le paysage des conférences NFT, la Non Fungible Conference assume depuis sa première édition un positionnement radical, et mobilisé avant tout par le secteur artistique. "Nous avons voulu définir l'événement comme non fongible donc unique, différent et qui ne ressemble pas à des conférences traditionnelles", explique John Karp, cofondateur de l'événement. "Trop d'événements crypto et NFT sont proches de la finance. Beaucoup de nos participants l'an passé ont finalement défini eux-mêmes la NFC comme un festival et c'est cette identité que l'on veut appuyer davantage cette année."

"Cette année, nous prenons encore plus de risques"

Scènes immersives, espace dédié à la photographie, l'événement mettra en avant certains des artistes et collectionneurs les plus renommés du secteur, dont des personnalités ayant protégé leur anonymat, comme Pak, Cozomo di Medici, Claire Silver, 6529 ou encore Pascal Boyart, tous parmi les intervenants sans que leur identité ne soit menacée. "Cette année, nous prenons plus de risques, notamment en termes d'expériences proposées, d'intervenants. L'idée est de tester. Entre nous, il y a beaucoup d'événements qui se ressemblent tous un peu et nous voulons une conférence NFT vraiment différente", poursuit Gauthier Zuppinger, cofondateur de NonFungible.com.

Exposition NFT lors du NFC Lisbon 2022. © NFC Lisbon

Désireux d'installer la nouveauté comme la seule constante de cet événement, les organisateurs ont pris le parti d'exploiter "plus d'espaces extérieurs, de l'étendre sur plus de jours, avec une date repoussée en juin pour profiter de la météo et une nouvelle beach party organisée avec The Sandbox et l'organisation dédiée aux soirées, Party Degenerates", ajoute John Karp, qui revendique également un événement sans table ronde, caractéristique il est vrai un brin redondante sur les autres conférences. "On considère que nos participants ont déjà les connaissances requises et de plus, après 500 podcasts dédiés aux NFT, mon oreille se lasse vite", rigole celui qui est aussi animateur du podcast NFT Morning. Autre différence manifeste avec les autres événements Web3 : le prix.

"Le billet est certes assez cher, environ 600 euros, mais la possession d'un NFT d'une communauté partenaire, il y en a 90, donne une réduction de 70%", complète John Karp, par ailleurs cofondateur de la NFT Factory à Paris. "On a aussi développé en partenariat avec Open Gem notre propre système de billetterie, propre à la culture NFT pour récompenser la communauté : tout est sur blockchain et les possesseurs d'un ticket de l'an passé ont reçu un billet gratuit pour cette édition."

Les lecteurs du JDN sont aussi bien lotis car avec le code JOURNALDUNET30, vous pourrez bénéficier d'un tarif réduit à 30 euros pour l'ensemble de cet événement, applaudi par la communauté artistique et NFT pour sa singularité.