L'Union des Marques revient avec son Open Transfo le 16 janvier prochain

Marques et jeunes pousses du programme Start-up your brand viendront, le temps d'une matinée, évoquer leurs collaborations.

Le patron de l'Union des Marques, Jean-Luc Chetrit, avait expliqué en 2019 vouloir faire de son organisation "une passerelle entre les marques et les start-up". Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de pérenniser son événement Open Transfo, une matinée d'échanges entre les grandes entreprises et les jeunes pousses du programme d'accélération Start-up your brand de l'Union des marques. Organisé avec le soutien du groupe Figaro – CCM Benchmark (propriétaire du JDN), cet événement alterne entre des tables-rondes pour évoquer les grandes tendances adtech–martech et des témoignages de grands groupes. Deux keynotes, la premier par Sophie Blum, partenaire fondateur d'Ycor, et la seconde par Emile Servan-Schreiber, docteur en psychologie cognitive et fondateur d'Hypermind, sont également prévues.

Voici les tables-rondes :

Comment les solutions d'Adot et SoYooz ont permis d'offrir une expérience personnalisée et engageante aux clients de Danone Waters et Mediapost grâce à la data

Comment les solutions de mesure d'efficacité des campagnes médias développées par Adjust, Realytics et Scibids permettent à Casino, La Fourchette et Ouigo-SNCF de mieux piloter leurs dépenses marketing

L'internalisation du trading desk : des collaborations entre ADventori et OUI.sncf ainsi que Vuble et un annonceur

Comment l'intégration des insights consommateurs dans la production des contenus permet à AdPulse et Di-mo-ba de réenchanter la relation entre la marque et ses publics.

Cette matinée se déroulera le jeudi 16 janvier de 9 heures à 13 heurs au Transfo (251 boulevard Pereire, 75017 Paris) et sera suivie d'un speed-dating avec les start-up des promotions 3 et 4 du programme Start-up Your Brand et d'un cocktail déjeunatoire. Toutes les informations sont disponibles ici.