Retour sur la première édition des Summer Online Meetings des BigBoss

L'événement a, le temps d'une après-midi, réuni plus de 200 participants dans le cadre de rendez-vous digitalisés en tête à tête.

Mardi 30 juin 2020 à 17h30 s'est achevée la toute première édition des Summer Online Meetings par lesBigBoss, un événement de rendez-vous d'affaires qualifiés en one to one et 100% digitalisé pour tous les projets et toutes les fonctions. L'événement a réuni plus de 200 participants, qu'il s'agisse de décideurs côté annonceurs ou de prestataires de services et solutions. Du côté des sponsors, 100 prestataires ont eu l'opportunité de pitcher leurs solutions et services avec un potentiel allant jusqu'à 8 rendez-vous d'affaires. Parmi les participants, plus de 75 marques ont répondu présentes à l'expérience des Summer Online Meetings, comme Allianz, LVMH, Total ou Vinci. Dans le lot, la marque automobile Renault, qui était représentée par Mohamed Eldjendoubi, son head of digital AMI Pacific. "Comme pour chaque événement, j'ai des projets dans ma valise : un projet e-commerce pour lequel je recherche des partenariats en termes de passerelle de paiement et de marketplace. Et un projet réseaux sociaux, où je souhaite générer de l'engagement par l'influence et créer du business additionnel", explique Mohamed Eldjendoubi.

Forte de ce premier succès, l'équipe BigBoss Team envisage désormais de pérenniser cette mouture 100% digitalisée par le biais d'une offre premium online annuelle. Un projet est actuellement à l'étude pour développer une expérience hybride associant événements physiques et meetings online à la demande, comme nous l'expliquait le fondateur des BigBoss, Hervé Bloch, mi-mai. La programmation lesBigBoss reprendra le 1er septembre avec la tenue de 22 événements physiques prévus jusqu'à la fin de l'année.