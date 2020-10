VideoRunRun conjugue Youtube avec performance

La solution française permet aux marques d'identifier les formules les plus ROIstes au moment de décliner leur publicité au sein de la plateforme vidéo.

Faire de Youtube un levier majeur pour des campagnes mesurées à la performance est désormais chose possible à en croire Yannick Wittenauer et Fabrice Courdesses. Les deux patrons de TubeReach, agence qui aide des marques comme Carrefour, Leroy Merlin et La Banque Postale à communiquer sur Youtube, ont lancé VideoRunRun. Leur objectif ? Ouvrir aux marques en quête d'impact business un environnement jusque-là surtout bon pour le branding. "Si Facebook et Instagram ont très vite compris comment permettre aux annonceurs de performer avec des vidéos, Youtube est resté positionné sur une offre de couverture complémentaire à la télévision", regrette Yannick Wittenauer. En cause, selon lui, l'absence d'outils permettant aux acheteurs d'opérer des campagnes ROistes qu'ils pourraient décliner en de nombreuses variantes évaluées selon des résultats concrets (clics, conversions, achats, téléchargements). "La vidéo est pourtant beaucoup mieux placée que la bannière pour engager les gens parce que l'annonceur a le temps de parler d'un besoin précis, de proposer sa solution et d'en faire la preuve, pour ensuite inciter le consommateur à l'action", défend le dirigeant.

"Il suffit parfois de changer les trois premières secondes de la vidéo pour multiplier par deux voire par trois le nombre de clics"

Data et test & learn sont les deux piliers de l'offre de VideoRunRun. Un algorithme de split testing permet à la solution, en confrontant de multiples variables (scénario de la vidéo, musique, types de plans, call to action, landing page…), de détecter les configurations qui obtiennent le meilleur ROAS (return on ad spent). Les ajustements sont d'autant plus rentables que l'écart entre les configurations les plus performantes et les autres est en moyenne de 475%. "Il suffit parfois de changer les trois premières secondes de la vidéo pour multiplier par deux voire par trois le nombre de clics", déclare Fabrice Courdesses. Pour un site européen de voyages et séjours thématiques, VideoRunRun a créé sept variantes de la vidéo prévue au départ pour la campagne. Au total, 3 363 déclinaisons ont été testées en fonction des zonées géographiques, du type d'appareil et des caractéristiques sociodémographique des audiences. Ces tests ont permis d'obtenir 500% de performance de plus sur un KPI de mise au panier. Les 500 variantes les plus performantes ont été maintenues le mois suivant. Le retour on ad spent (ROAS) a été multiplié par 11. "Dans la plupart des cas, il s'agit simplement de modifications relevant de la post-production, comme inverser les séquences, changer la musique ou adapter le contenu au mobile", ajoute Yannick Wittenauer. La start-up permet d'ailleurs aux annonceurs d'adapter des vidéos existantes.

Jusqu'à 10 000 combinaisons testées

Pour permettre aux marques de comprendre le potentiel de leur contenu sur Youtube, VideoRunRun se charge d'établir un score de performance établi à partir de 25 critères. "Afficher le prix du produit ou diffuser son call to action à l'oral sont des plus sur YouTube", justifie Yannick Wittenauer. Une fois le contenu optimisé pour la plateforme vidéo, une première phase de tests de quinze jours permettra de diffuser jusqu'à 10 000 combinaisons possibles, dont les performances seront jugées à l'aune d'indicateurs de performance allant du nombre de vues et taux de clics au nombre de leads générés, taux de remplissage de panier voire de ventes. Les semaines suivantes serviront à affiner l'analyse statistique, jusqu'à garder les quelques dizaines de combinaisons les plus efficaces.

Les fondateurs de la start-up assurent qu'il est possible de valider un modèle d'acquisition rentable et scalable en seulement six semaines de campagne et 15 000 euros investis en achat média. VideoRunRun, qui travaille pour le moment en managed services, prend 15% du montant investi en achat média. Ce pourcentage baissera à 5% dans la version en libre-service qui sera lancée à la fin de l'année. Travaillant pour une trentaine de clients tels que Le Slip Français, Weekendesk ou Playmobil, la société est en phase de levée de fonds pour accélérer son développement. L'objectif, sur le plus long terme, est de proposer une solution de diffusion et d'optimisation des campagnes vidéos à la performance au sein de l'ensemble des plateformes sociales.

Cet article a également été publié dans Adtech News, supplément papier du magazine CB News, dédié à l'adtech et au martech. Dans l'édition d'octobre un dossier sur le sujet de la mesure de la performance dans l'influence marketing, un tuto sur le tagging server-side, un focus sur la start-up VideoRunRun, le baromètre du programmatique...