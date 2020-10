L'IAB France organise son Adtech Summit le 20 novembre prochain

L'événement accessible gratuitement en ligne évoquera le nouvel âge digital du monde de la communication.

Contexte du coronavirus oblige, l'IAB France a dû revoir la formule de son Adtech Summit. Cet événement qui rassemble les meilleurs experts français et internationaux du digital sera, cette année, retransmis en direct, en ligne, et accessible à tous, gratuitement. Au cœur de cette journée proposant tables rondes et keynotes, un fil rouge : le nouvel âge digital. Car si 2020 est une année à marquer d'une pierre noire, le prochain exercice s'annonce tout aussi tumultueux pour le marché de la publicité français. Avec l'entrée en vigueur des recommandations de la Cnil sur les traceurs et la disparition annoncée des cookies tiers de Chrome, l'adtech va devoir repenser ses méthodes de ciblage publicitaire. C'est de cela dont il sera question au cours d'une table-ronde qui fera le point sur les nombreuses initiatives en ce sens : Privacy Sandbox, Dovekey, Rearc...

Autre sujet fort : l'internalisation du média par les annonceurs. Un sujet évoqué en compagnie d'Air France, Disneyland Paris et Heroiks qui partageront leur analyse de l'impact du coronavirus sur cette pratique. L'influence marketing, qui ne cesse de grignoter des parts de marché au display traditionnel, sera également à l'ordre du jour, traité notamment sous l'angle de la mesure de la performance.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'Adtech Summit est, cette année encore, organisé en partenariat avec l'IAB Tech Lab (l'IAB Lab est un consortium non affilié à l'IAB France qui réunit des géants de la publicité). Chargés de plancher sur les standards de demain, les experts de l'IAB Tech Lab animeront des ateliers consacrés à des sujets sensibles comme la mesure et l'attribution, l'identification à des fins de ciblage et la brand safety.