Adtech Summit : Internalisation par les annonceurs, bientôt la deuxième vague ?

Deux marques impactées par le coronavirus, Club Med et Air France, reviennent sur les enjeux liés à l'internalisation de l'achat média du digital.

Au tour des annonceurs de prendre la parole. Il est, cette fois, question de l'internalisation de l'achat média digital par certains d'entre eux. Pour en discuter, Jean Hertfelder (Club Med), Claire Morlon (Air France) et Rémy Puliero (Agence79). Air France est le pionnier de l'internalisation de l'achat média digital en France, en ayant opéré la bascule en 2013. Club Med a, lui, internalisé l'année dernière, avec le soutien de son agence média Agence79, qui a lancé une offre spéciale accompagnement des annonceurs dans leur démarche d'internalisation. Air France comme Club Med ont internalisé une partie de leurs achats médias digitaux : le volet performance (le branding reste géré par leur agence média). Ces deux annonceurs expliquent comment le fait de gérer cette activité en interne leur a permis d'être plus flexible et réactif en plein épisode du coronavirus. Rémy Puliero fait, lui, le point sur l'avancée de l'internalisation du média en France. Autres sujets traités : les difficultés, parfois réelles, de recruter et fidéliser les traders, l'évolution de la relation avec les agences médias et les perspectives d'internalisation d'autres pans de la communication.