Avec Shopify, TikTok veut montrer aux e-commerçants français qu'il sait vendre

Le réseau social et la plateforme e-commerce officialisent le déploiement de leur partenariat en France. Les marchands pourront piloter leurs campagnes publicitaires TikTok directement depuis leur tableau de bord Shopify.

TikTok et Shopify passent la seconde. Après avoir annoncé en octobre dernier un partenariat, dans un premier temps circonscrit aux Etats-Unis, les deux sociétés officialisent le déploiement en France d'une intégration permettant dès ce 23 février aux e-commerçants qui utilisent la plateforme Shopify d'acheter directement depuis l'interface de ce dernier de la publicité sur TikTok. "La centaine de marchands qui sont présents sur TikTok en France vont pouvoir accéder à notre plateforme de gestion des publicités, TikTok for Business, directement depuis leur tableau de bord Shopify", résume Arnaud Cabanis, managing director global business solutions pour TikTok en France. Ces marchands vont pouvoir, en quelques clics, créer des publicités compatibles avec la quinzaine de formats proposés par TikTok, installer son pixel de tracking, pour optimiser la diffusion des campagnes en fonction des visites générées sur leur site et, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit publicitaire de 82 euros.

Cerise sur le gâteau : les campagnes diffusées par ce biais seront cliquables, permettant à l'internaute qui le désire de se rendre sur le site de la marque pour y acheter le produit qu'il vient de voir. De quoi permettre à TikTok, qui figure parmi les success stories de l'année Internet 2020, de prouver qu'il est bien plus qu'un environnement où les marques peuvent se faire connaître à coup de challenges amusants ? C'est en tout cas l'objectif affiché par la plateforme qui espère, grâce à ce partenariat avec une solution qui a séduit plus de 1,7 million d'e-commerçants, faire croître son chiffre d'affaires publicitaire. Il est, certes, déjà élevé si l'on en croit Reuters, qui annonce que la maison-mère, ByteDance, a réalisé près de 30 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2020. Mais l'essentiel de ces revenus, soit 27 milliards de dollars, ont été réalisés en Chine, dont 60% pour Douyin, la version chinoise de TikTok. Tous les leviers de croissance sont donc bons à prendre pour faire jeu égal avec Facebook, Google et Instagram dans le reste du monde.

C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le bas du tunnel de conversion, c'est-à-dire ce moment du parcours d'un utilisateur où il est le plus à même de passer à l'achat. Si elles sont, de l'avis des experts interrogés par le JDN, plus performantes que celles de Facebook ou Instagram sur des KPI branding classique comme le coût par vue, les publicités de TikTok n'ont pas encore démontré leur efficacité lorsqu'il s'agit de générer des ventes. Ce partenariat doit permettre à la plateforme vidéo de prouver le contraire, notamment grâce à l'intégration native de son pixel de tracking. Ce dernier permettra aux utilisateurs de Shopify de juger de l'efficacité de leurs campagnes TikTok, en identifiant les nouveaux clients, et de les optimiser, en ajustant leur diffusion en fonction des premiers résultats observés. TikTok confirme d'ailleurs qu'il a fait évoluer son pixel de tracking, via une fonctionnalité baptisée Advanced matching function, qui doit permettre aux annonceurs de transmettre, en toute sécurité, des informations client (adresses électroniques et numéros de téléphone). Un moyen pour la plateforme de remédier aux nouvelles contraintes imposées par Apple en matière de tracking sur IOS.

"Les objectifs de trafic sur site et installations d'application sont aujourd'hui parmi les plus utilisés en France"

Il ne sera pas possible, en revanche, de faire du reciblage publicitaire à ce stade, via un format de type dynamic ads, comme on en voit sur Facebook, Snap et cie… "L'objectif de ce partenariat, c'est d'abord de permettre aux retailers d'aller chercher du reach supplémentaire via notre plateforme", justifie Arnaud Cabanis. Le dirigeant confie toutefois que TikTok prévoit de diversifier son offre publicitaire en 2021 et que ce format fait partie des discussions. Les marchands peuvent d'ores et déjà renseigner une dizaine d'objectifs marketing, couvrant l'intégralité du tunnel de conversion, pour aiguiller au mieux l'algorithme de diffusion. "Les objectifs de trafic sur site et installations d'application sont aujourd'hui parmi les plus utilisés en France, preuve que TikTok est déjà performant en bas de tunnel", assure Arnaud Cabanis. La plateforme aide également ses annonceurs à identifier les créateurs de contenus les plus pertinents pour appuyer le lancement de leurs campagnes.

"L'émergence du social shopping atteste de l'imbrication de plus en plus forte entre l'e-commerce et les réseaux sociaux", commente de son côté Emilie Benoit-Vernay, country manager France de Shopify. Il était donc légitime pour ce géant de l'e-commerce de proposer à ses clients d'accéder, sans friction, à une audience qui ne cesse de grimper en France. TikTok a capté près de 11 millions de visiteurs uniques en moyenne sur l'année 2020, selon Médiamétrie//Netratings. Une hausse de 273% par rapport à l'année précédente, qui lui permet d'entrer dans le top 10 (9e place) des applications sociales les plus populaires de France. Une envolée qui lui a permis de faire "mûrir" son audience, avec un âge moyen qui est désormais de 23 ans et qui permet de faire du réseau social une cible alléchante pour les e-commerçants…