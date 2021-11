Ad&Tech Forum : ce qu'ils en attendent

Patron(nes) d'agence média ou d'adtech. Représentant d'une autorité de régulation ou annonceur. Ils sont tous dans les travées du New Cap et ils nous disent pourquoi.

Evénement conjointement réalisé par l'IAB France et la MMA France, l'Ad&Tech Forum se tient les 1er et 2 décembre dans l'enceinte du New Cap à Paris. Il réunit les meilleurs experts français et internationaux du marketing digital et mobile, ainsi que les représentants des pouvoirs publics, pour aborder tous les enjeux du secteur et sur tous les angles : business, réglementaire, technologique. Le JDN a interrogé cinq des participants sur les raisons de leur venue.

Laurence Milhau © S. de P. GroupM

Laurence Milhau, directrice générale chez GroupM Digital

"L'Ad&Tech Forum est une respiration au milieu d'un Q4 toujours très mouvementé. L'événement nourrit l'inspiration en permettant de sortir de ces problématiques quotidiennes pour prendre de la hauteur, de les percevoir sous un angle différent et international. Et puis, on revoit les amis ;-) "

Thomas Allemand, senior adtech et supply director chez Jellyfish

Thomas Allemand. © S. de P. Jellyfish

"L'Ad&Tech Forum est un excellent évènement pour prendre la température d'un marché du marketing digital aujourd'hui en ébullition dans le contexte de reprise post-covid. Les multiples enjeux - réglementaires, stratégiques, technologiques - liés à la privacy sont au cœur des préoccupations de l'ensemble des parties prenantes du marché : je suis ravi de constater que le sujet sera particulièrement central pendant ces deux jours avec plus de cinq conférences sur le sujet. Ce qui ne m'empêchera pas de m'intéresser également aux autres conférences traitant de sujets à fort impact business pour nos clients, autour de l'Advanced TV ou du retail media notamment."

Benoit Oberlé, fondateur de Sirdata

Benoit Oberlé. © Joël Robine

"L'Ad & Tech Forum, c'est deux journées pour faire le point sur les enjeux réglementaires, concurrentiels et technologiques. Autant de sujets sur lesquels les équipes Sirdata s'impliquent au quotidien avec leurs clients, y compris au sein de l'IAB. Nous y participons pour y voir plus clair sur la réalité derrière les déclarations de bonnes intentions et trier ce qui est bon pour l'utilisateur de ce qui relève du privacy washing. Nous attendons également beaucoup d'informations sur les futurs standards interopérables, et évidemment sur tout sujet ayant trait à l'adressabilité des campagnes."

Henri Piffaut, vice-président de l'Autorité de la concurrence

Henri Piffaut. © S. de P. ADLC

"L'Ad&Tech Forum représente un évènement incontournable permettant de rencontrer les acteurs du marketing digital français et étrangers. Les données des utilisateurs sont au cœur des stratégies du secteur mais leur collecte et leur utilisation peuvent soulever des questions concurrentielles. Le droit de la concurrence et le respect de la vie privée des utilisateurs doivent dès lors s'articuler entre eux pour promouvoir une économie numérique ouverte reposant sur la concurrence par les mérites et bénéficiant à la fois aux consommateurs et à tous les acteurs innovants du secteur. Mon échange avec Marie-Laure Denis, présidente de la Cnil, sera l'occasion de parler de la coopération entre nos deux institutions et de partager notre vision de ces enjeux passionnants !"

Mathieu Roche, fondateur d'ID5

Mathieu Roche. © S. de P. ID5

"En ces temps de transformation de l'industrie publicitaire numérique, l'IAB et le Tech Lab ont un rôle crucial d'organisation et de coordination de l'industrie, en particulier sur les sujets fondamentaux comme la privacy, la protection des données des éditeurs et les standards d'échange d'information. En tant que spécialiste de l'identité, ID5 participe activement aux travaux sur le TCF, id-sources.json et le global privacy framework, qui sont au cœur des priorités de l'IAB pour les mois qui viennent. Ma participation à l'Ad&Tech Forum est un moyen de montrer notre soutien à ces efforts, mais aussi d'insister sur les valeurs fondatrices d'ID5, également défendues par l'IAB. A savoir le fait que le respect de la vie privée des internautes n'est pas négociable, que nous devons construire une alternative aux cookies et aux MAIDs pour maintenir un écosystème publicitaire performant sur l'open Web et que cette transformation est une chance de rééquilibrer le pouvoir en faveur des éditeurs qui font du digital un formidable média publicitaire."

Thomas Demondion, senior media et data manager chez Bledina

Thomas Demondion. © S. de P. Bledina.

"L'arrivée du programmatique sur des leviers traditionnels comme la TV et l'OOH mais aussi celle du cookieless vont radicalement changer la façon dont nous allons communiquer et mesurer la performance de nos campagnes. Ce type d'évènement s'avère donc être important pour notre profession car il nous permet de nous projeter dans ce que sera notre métier d'ici deux ou trois ans et d'anticiper les mouvements de fonds qu'il faut intégrer dès aujourd'hui dans nos stratégies media et data afin de ne pas être pris au dépourvu."

