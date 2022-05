Publicité extérieure : la start-up Turnadon lève 1 million d'euros

Spécialisée dans l'affichage digital extérieur (Dooh), la jeune pousse vient de boucler sa première levée de fonds auprès de business angels avec l'ambition de s'installer dans cinq métropoles d'ici 2023.

Serait-ce le combat de David contre Goliath dans le domaine de la publicité digitale ? En tout cas, Turnadon veut réussir à émerger face à des géants comme JCDecaux, Clear Channel ou ExterionMedia. La jeune pousse qui propose dans des lieux stratégiques de la capitale et en proche banlieue (Boulogne, Clichy, Levallois) un affichage nouvelle génération via des écrans intelligents vient de boucler sa première levée de fonds à hauteur d'un million d'euros. Ces fonds ont été apportés par huit business angels, qui ont pris 20% du capital. Parmi eux figurent Sylvain Pion, ancien chercheur à l'INRIA, également passé par Google et Apple dans la Silicon Valley, mais aussi Emmanuel Foret, un ancien de Publicis.

Déploiement dans cinq villes

Concrètement, cet argent frais doit permettre à la société de s'étendre au niveau national en s'installant à Lyon, Lille, Marseille et potentiellement Bordeaux et Toulouse. "Nous visons désormais à passer de 200 à 500 écrans d'ici la fin 2022", explique Yassine Mahdar, le cofondateur et CEO de 32 ans. La start-up doit aussi profiter de ces fonds pour recruter de nouveaux profils plus seniors autour de la tech et du commerce pour accélérer son développement. Elle compte ainsi passer d'un effectif de 9 à 14 personnes d'ici l'année prochaine. Surtout, la société entend peaufiner la technologie qu'elle utilise . "Ce qui nous différencie est d'être capable de mesurer les ROI des campagnes et toucher les personnes sur mobile via des alertes pour faire plus de conversions poursuit Yassine Mahdar. On va venir avec précision dire qui l'on a touché ou pas touché, on va pouvoir mesurer des trafics sur site".

Turnadon, qui a récemment déménagé son siège social de Moselle pour le domicilier sur les Champs-Élysées, indique enregistrer près de 26 millions de contacts chaque mois. Parmi les secteurs d'activité sur lesquels la société compte beaucoup figurent le-commerce, la grande distribution ainsi que le divertissement. Et quid des résultats de l'entreprise ? La start-up reste très discrète sur le sujet.