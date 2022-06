L'IAB France et la MMA concrétisent leur rapprochement à travers l'Alliance Digitale

L'IAB France et la MMA mutualisent leurs moyens et leurs ressources au sein d'une nouvelle structure nommée Alliance Digitale, mais continuent d'exister en tant que marques.

Les membres de l'IAB France et de la Mobile Marketing Association ont approuvé ce mercredi le projet de rapprochement des deux associations qui donne naissance à Alliance Digitale. Cette "nouvelle entité commune", permettra aux deux associations de mutualiser leurs moyens et ressources. Elle rassemble désormais près de 250 entreprises, dont des marques, agences, sociétés de conseil, solutions CRM, opérateurs de téléphonie mobiles, régies, médias et fournisseurs de technologies martech et adtech.

Les deux associations collaboraient déjà depuis plusieurs années, un processus qui s'est intensifié l'année dernière avec leur décision de fusionner l'organisation de leur forum annuel pour donner naissance au premier Ad & Tech Forum qui a eu lieu en décembre. Plusieurs de leurs commissions thématiques travaillaient déjà en synergie.

Ce rapprochement serait ainsi la réponse trouvée à "une demande persistante des acteurs du secteur d'être représentés par une seule et unique entité, avec davantage de moyens et une identité plus affirmée dans le paysage interprofessionnel français". Se présentant comme le principal représentant des acteurs du marketing digital en France, Alliance Digitale a pour ambition de "mieux promouvoir le secteur et l'ensemble des métiers présents sur la chaîne de valeur, d'assurer le développement et la croissance de l'industrie ainsi que de contribuer à la structuration et l'harmonisation du marché".

Les marques IAB et MMA seront conservées, et pour cause : elles représentent en France des réseaux mondiaux. "Nos membres ont toujours clairement signifié qu'ils souhaitaient vivement que nos marques puissent continuer d'exister", explique au JDN Arthur Millet, directeur général de l'IAB France. Plus encore, l'Alliance a vocation à intégrer d'autres structures prochainement, indiquent les deux associations sans donner plus de détails pour l'instant.

Les bureaux de l'IAB France et de la Mobile Marketing Association assureront la direction de la nouvelle structure jusqu'à l'organisation d'un nouveau conseil d'administration qui aura lieu avant la fin de l'année. Nicolas Rieul continuera ainsi de présider les deux associations pendant cette période accompagné de Véronique Pican, vice-présidente.