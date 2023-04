Les mannequins aussi sont remplacés par l'IA

Pour la campagne publicitaire de ses maillots de bain, la marque de lingerie et maillots de bain Undiz a eu recours à l'intelligence artificielle pour générer des mannequins.

Une première dans le secteur du prêt à porter, revendique Undiz. La marque de lingerie et maillots de bain a eu recours à l'IA pour promouvoir ses maillots de bain. Un choix imposé par le concept publicitaire retenu : des prises de vue sous-marines, au lieu des habituelles mises en scène des modèles sur la plage ou à la piscine. Mais les shootings sous l'eau sont encore délicats et ne permettent pas une qualité optimale. Alors, Undiz a collaboré avec l'agence CowBoys pour créer des visuels générés par les intelligences artificielles de Midjourney et de Stable Diffusion. Les modèles que vous pouvez apercevoir ci-dessous sont donc des pures créations de l'IA.

Les mannequins Undiz générés par l'IA. © Undiz

Toutefois, ces images ont nécessité certaines retouches car l'IA présente encore des limites. Celle-ci éprouve des difficultés pour reproduire les vêtements. Les maillots de bain ont donc dû être photographiés sur des vrais mannequins puis ont été intégrés dans les visuels.