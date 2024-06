Rachat stratégique : l'Etat français acquiert 80% d'ASN, spécialiste des câbles sous-marins

L'Etat français a conclu un accord pour acquérir 80% d'Alcatel Submarine Networks, un leader des câbles sous-marins, auprès de Nokia. Une opération évaluée à environ 100 millions d'euros.

L'Etat français a officialisé ce jeudi matin un accord pour acquérir 80% d'Alcatel Submarine Networks (ASN), un leader mondial dans la conception, la pose et l'entretien des câbles sous-marins. Cette acquisition, évaluée à 100 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté technologique et de sécurisation des infrastructures numériques.

Souveraineté nationale

ASN, anciennement détenue par Nokia, joue un rôle crucial dans le maintien des communications numériques globales. En effet, plus de 90 % du trafic Internet mondial transite par ses câbles sous-marins."Il fallait protéger cette activité stratégique et souveraine. Cette transaction montre l'attachement du gouvernement aux sujets de souveraineté, on le voit sur les vaccins, les médicaments et les câbles", a déclaré Bercy, cité dans Les Echos.

L'Etat français prévoit de débourser environ 100 millions d'euros pour cette transaction, ce qui valorise l'entreprise à 350 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité pour l'Etat de racheter les 20% restants de Nokia, assurant ainsi un contrôle total sur l'entreprise à l'avenir.

ASN a déjà posé 800 000 kilomètres de câbles sous-marins dans le monde. Cette entreprise est considérée comme un leader dans ce secteur. Ses clients incluent des opérateurs télécoms et des géants du numérique comme les GAFAM.

Les motivations derrière l'acquisition

Le marché des câbles sous-marins connaît une expansion rapide, stimulée par la demande croissante en connectivité liée à l'essor du streaming et des services numériques. Depuis 2019, le chiffre d'affaires d'ASN a doublé, dépassant le milliard d'euros. Cette acquisition stratégique vise donc à maintenir et développer des infrastructures essentielles pour la France et l'Europe.

Nokia, propriétaire d'ASN depuis 2015, a décidé de céder cette activité pour se recentrer sur ses domaines principaux. Cette transaction va permettre au groupe de se concentrer sur "la croissance et le renforcement du leadership technologique", a commenté Pekka Lundmark, PDG de Nokia, lit-on dans Les Echos.

Impact sur les employés et perspectives futures

ASN emploie environ 1 000 personnes, principalement en France, avec un site industriel majeur à Calais. Bercy a assuré qu'il n'y aurait pas de changements drastiques pour les employés : "Il n'y aura aucune rupture brutale. Au contraire, nous allons maintenir le management et continuer d'investir dans l'outil industriel d'ASN", a précisé le ministère, toujours selon Les Echos.

