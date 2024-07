Apple signe le premier accord syndical de son histoire pour l'un de ses Apple Store

L'entreprise a franchi une étape majeure en signant un contrat collectif avec les employés de son magasin du Maryland, une première aux Etats-Unis.

Apple a récemment marqué un tournant historique en signant un accord de négociation collective avec les employés syndiqués de son magasin de Towson, Maryland. Cette entente, la première du genre pour l'entreprise aux Etats-Unis, prévoit des augmentations de salaire et diverses améliorations des conditions de travail. Cette avancée pourrait bien inspirer d'autres magasins Apple à suivre le même chemin.

Après deux ans d'efforts pour syndiquer les employés de l'Apple Store de Towson, un accord a finalement été atteint. Représentés par l'International Association of Machinists and Aerospace Workers' Coalition of Organized Retail Employees (IAM CORE), environ 85 employés ont obtenu des conditions de travail améliorées.

L'accord, qui doit encore être voté par les employés le 6 août, inclut une augmentation salariale moyenne de 10% sur trois ans, des améliorations dans la gestion des plannings et des garanties de sécurité d'emploi, telles que des limites sur l'emploi de travailleurs sous contrat et une clause de départ. Le processus disciplinaire a également été clarifié pour plus de transparence et d'équité.

Réactions et implications

Le comité de négociation de l'IAM CORE a salué cet accord comme une victoire significative pour les travailleurs. "En atteignant cet accord provisoire avec Apple, nous donnons à nos membres une voix dans leur avenir et un premier pas solide vers de nouveaux gains", a déclaré le comité dans un communiqué cité par Techcrunch.

Ce succès pourrait également avoir des répercussions au-delà du magasin de Towson. Actuellement, seulement deux magasins Apple aux États-Unis sont syndiqués, le second étant situé à Oklahoma City. Les négociations y sont encore en cours, et le résultat de l'accord de Towson pourrait influencer ces discussions.

L'accord à Towson s'inscrit dans un mouvement plus large de syndicalisation qui a gagné en traction aux Etats-Unis ces dernières années. Des victoires notables ont été enregistrées chez Amazon, Starbucks et d'autres grandes entreprises. Cependant, obtenir un contrat après la syndicalisation s'est avéré difficile pour beaucoup.

En mai, les employés de Towson ont voté pour autoriser une grève, affirmant que les négociations d'un an avec la direction n'avaient pas produit de résultats satisfaisants. Cette action a été décrite par le comité de négociation comme "la première étape pour démontrer notre solidarité" et pour envoyer "un message clair à Apple".

Les prochaines étapes

Le vote du 6 août sera crucial pour valider cet accord. Si les employés de Towson l'approuvent, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres magasins Apple pour poursuivre la syndicalisation et négocier leurs propres contrats. David Sullivan, vice-président général du territoire Est de l'IAM, a souligné l'importance de cet accord : "Le véritable partenariat entre l'IAM, IAM CORE et les travailleurs d'Apple nous a menés à ce moment historique", peut-on lire dans The Hill.

L'entreprise Apple, quant à elle, a déclaré s'engager à traiter avec le syndicat "de manière respectueuse et de bonne foi". Les résultats de ce vote et les prochains développements dans d'autres magasins Apple seront suivis de près par les partisans et les critiques du mouvement syndical.