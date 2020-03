Professionnels, six outils rapides et pratiques pour se faire payer à distance

Lydia, Lyf Pro, iZettle… Tour d'horizon de solutions de paiement qui permettent d'encaisser en quelques clics. Plusieurs d'entre elles proposent des offres gratuites pendant le confinement.

Vous êtes un indépendant, simple freelance ou profession libérale, et avez la possibilité d'exercer votre activité depuis chez vous grâce à Whatsapp, Messenger ou encore FaceTime. Le hic : vous n'avez pas de moyen de paiement pour encaisser vos clients ou patients. Pas de panique, il existe aujourd'hui des solutions en ligne rapides et faciles à installer, qui ne requièrent qu'un téléphone portable. Pour la majorité d'entre elles, il suffit de télécharger une application, créer un compte (l'inscription se fait en quelques minutes), indiquer le numéro de téléphone ou l'email du client ou patient, saisir le montant de la prestation et cliquer sur envoyer. S'il n'est pas utilisateur de l'application en question, votre client ou patient recevra un SMS ou un email avec un lien qui le redirigera vers une page de paiement classique. S'il l'est, il recevra une notification.

Concrètement, c'est exactement le même mode de fonctionnement que celui des applications de paiement entre amis type Lydia et Pumpkin. Depuis son lancement en 2013, Lydia propose d'ailleurs une solution d'encaissement pour les professionnels désormais appréciée des médecins. Application de paiement commune aux banques, Paylib quant à elle vient d'ouvrir son service de paiement entre amis aux professionnels pour les aider pendant la crise.

Ces services sont habituellement payants mais depuis l'annonce du confinement, ils sont passés en gratuit pour tous les professionnels ou seulement pour certains profils comme les médecins. C'est notamment le cas de Lydia, qui a supprimé ses frais de commission pour les professions médicales jusqu'au 30 juin 2020. "On ne pense pas que l'on gagnera quoi que ce soit après car les médecins ne vont pas forcément continuer à téléconseiller avec leurs patients après la crise. On le fait car on peut aider", assure Cyril Chiche, patron de Lydia.

Pour les médecins et commerçants

Les médecins qui ne souhaitent pas réaliser leurs consultations à distance via Whatsapp ou Facetime peuvent s'inscrire sur l'application de téléconsultation Livi, qui était jusqu'ici réservée à quelques médecins employés par la start-up. Depuis quelques jours, Livi a intégré un module de paiement (fourni par le prestataire français Payplug) pour que les médecins rejoignant sa plateforme se fassent payer rapidement et sans frais. "Aucune connaissance informatique n'est requise. Un médecin peu technophile peut très bien arriver à s'inscrire et se faire payer. S'il a des questions, nous avons une personne dédiée chez nous pour y répondre", indique Antoine Grimaud, patron de Payplug. "On active les comptes en moins de 24 heures, idéalement en quelques heures", ajoute-t-il.

Lyf Pro se mobilise également. Petite soeur de l'application de paiement mobile Lyf Pay, elle cible les professions médicales. Récemment, elle a signé un partenariat avec SOS médecins pour proposer gratuitement son offre. La start-up a en outre conclu un accord avec La Croix Rouge. Dans le cadre de ce partenariat, l'association d'aide humanitaire a accès à Lyf Pro sans frais pour encaisser les versements de ses bénéficiaires confinés, à qui elle distribue des denrées de première nécessité.

Enfin, Lyf Pro a rendu son application gratuite pour le secteur alimentaire. Une solution très utile pour les professionnels du secteur qui n'étaient pas habitués à livrer à domicile et ne disposaient pas de terminal de paiement. "Face à cette situation, nous avons renforcé trois métiers : l'enrôlement car on s'attend à un pic de demandes d'ouvertures de comptes, les équipes de prise en main qui gèrent les appels sortants et les dispositifs de formation, et le support technique", fait savoir Frédéric Leclef, COO de Lyf Pay. Si vous êtes commerçant, vous pouvez aussi opter pour la plateforme de livraison Stuart. S'orientant pour l'occasion vers une option de livraison sans-contact, elle a noué un partenariat avec la start-up de paiement suédoise iZettle. Il suffit d'installer l'application iZettle, de se créer un compte et vous pourrez ensuite envoyer un lien de paiement à vos clients. Cette solution n'est en revanche pas gratuite mais la commission a été baissée de 2,5 à 1,75%. Vous avez l'embarras du choix !