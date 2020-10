Akur8 élue Insurtech de l'année 2020

La start-up parisienne, qui automatise la tarification des assureurs, est récompensée par le pôle de compétitivité Finance Innovation, dans un concours dont le JDN est partenaire.

Après Descartes Underwriting en 2019, c'est au tour d'Akur8 de recevoir ce 1er octobre le prix de l'Insurtech de l'année, organisé par le pôle de compétitivité Finance Innovation et remis par la start-up Digital Insure. Ce trophée, dont le JDN est partenaire, s'accompagne d'un chèque de 5 000 euros et d'un an d'adhésion au Pôle Finance Innovation.

Créée en juillet 2018 et lancée officiellement un an après, Akur8 a développé une solution d'automatisation de tarification pour les assureurs non-vie (dommages, santé…). Pour ce faire, l'assurtech a mis au point une brique de modélisation des risques basée sur des algorithmes propriétaires développés pendant quatre ans. Dans l'assurance auto par exemple, cette brique va permettre de calculer le profil de risque du conducteur grâce à une multitude de données (âge du conducteur, historique des sinistres, vitesse maximale du véhicule…). Ce qui permettra de déterminer ensuite un tarif.

"Si un assureur veut mettre à jour tous ses tarifs auto, il peut le faire en une semaine à 10 jours, contre 8 à 9 mois"

La start-up assure que sa solution permet d'établir une tarification 10 fois plus rapidement qu'avec les méthodes traditionnelles, à savoir manuelles. "Si un assureur veut remettre à jour tous ses tarifs auto, il peut le faire en une semaine à 10 jours, contre 8 à 9 mois normalement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les assureurs traditionnels mettent souvent à jour leur tarif une seule fois par an", fait remarquer Anne-Laure Klein, COO d'Akur8. Environ 80% de la modélisation est automatisée, ce qui laisse donc 20% à l'actuaire pour appliquer sa connaissance du marché et affiner certains paramètres.

Une solution déjà internationale

Akur8 revendique une quinzaine de clients en production dans le monde (les noms ne sont pas communiqués), auxquels elle facture un abonnement annuel qui dépend de la taille et des volumes de primes de l'assureur. Un seizième est sur le point d'être signé au Japon. "Akur8 a la particularité d'être une solution internationale dès le début car elle ne requiert pas de localisation. La méthodologie des assureurs est assez homogène dans le monde", explique Anne-Laure Klein. Les Etats-Unis, où la jeune pousse est présente depuis un an avec une personne sur place, seront le gros focus des mois à venir. Objectif : signer des clients mais aussi des partenaires, que sont les fournisseurs de données, les cabinets de conseil internationaux avec une verticale assurantielle et les fournisseurs de solutions plus génériques du secteur de l'assurance (et qui n'ont pas de brique tarification).

Pour accélérer outre-Atlantique, Akur8 recrutera principalement des datascientists et actuaires. En France aussi les équipes grossiront avec l'arrivée de commerciaux, développeurs et datascientists. Au total, l'assurtech, qui compte également une personne à Londres, passera de 36 à 40-41 salariés d'ici fin 2020 et 45-46 personnes au premier trimestre 2021. Autres gros chantiers dans les cartons : la commercialisation d'une brique d'élasticité prix qui intègre notamment les données de la concurrence et des comparateurs, et le développement d'une brique qui aidera les assureurs à définir leur stratégie de tarification (pour fin 2021). Pour cela, la jeune pousse a levé 8 millions d'euros en mars dernier et prévoit un second tour de table au deuxième semestre 2021.

Voici la liste des 7 autres finalistes, par ordre alphabétique :