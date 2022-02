La start-up de paiement fractionné Alma lève 115 millions d'euros

La fintech accueille trois nouveaux investisseurs, dont Tencent, et se concentrera en 2022 sur l'international en plus de nouveaux produits.

Alma n'a pas connu la crise avec sa solution de paiement fractionné pour les commerçants. Elle annonce ce 10 février une levée de fonds de 115 millions d'euros qui rassemble des investisseurs historiques (Cathay Connexions) et des nouveaux venus. "Cette levée de fonds de série C est la trajectoire habituelle d'une start-up qui grossit et investit de plus en plus", se félicite Louis Chatriot, président et fondateur d'Alma. En parallèle, Alma lève 95 millions d'euros pour financer les paiements.

"Cathay Innovations reste l'un de nos partenaires les plus actifs depuis la série B. D'ailleurs, nous avons noté un fort intérêt des investisseurs historiques. Parmi les nouveaux investisseurs, nous comptons Tencent en Chine. Ils possèdent des outils de paiement populaires comme Tenpay et nous considérons qu'ils savent gérer un grand nombre de problèmes dans le domaine." Deux autres nouveaux investisseurs arrivent : GR Capital et Roosh Ventures, le premier focalisé sur l'Europe, le second sur l'Europe et les Etats-Unis. Interrogé sur la valorisation globale de la start-up, Louis Chatriot répond qu'Alma n'a pas encore atteint le statut de licorne.

Un oeil sur l'Europe de l'Est

Côté business, "Alma enregistre un volume transactionnel d'un milliard d'euros par an, avec une commission de 3,8% pour le paiement en 3 fois et 4,2% pour le paiement en 4 fois." Alma compte aujourd'hui 6 000 marchands utilisateurs de sa solution. "Le paiement fractionné fait déjà partie de la boîte à outils du commerçant", résume Louis Chatriot, et la liste des clients retail prestigieux s'allonge de jour en jour, avec des références comme Alain Afflelou, Printemps et Ankorstore. Un pas de géant depuis la création de la société en 2018 alors qu'Alma possédait seulement une centaine de clients.

"Aujourd'hui, nous cherchons l'expansion, avec notamment des acteurs d'Europe de l'Est et de nouvelles implantations." À propos des effectifs de la start-up (plus de 200 aujourd'hui), Louis Chatriot assure que la levée de fonds permettra de créer des postes d'ingénieur, mais aussi dans le commercial et le marketing. "Nous prévoyons de compter 450 employés avant la fin 2022 et 650 en 2023. Nous opérons actuellement dans cinq pays, mais nous souhaitons ouvrir de nouveaux marchés dans des pays comme les Pays Bas, le Luxembourg, le Portugal, l'Irlande et l'Autriche."

Trois projets

Pour préparer l'avenir, Alma ne se limite pas à l'internationalisation. Trois gros projets sont dans les cartons : la possibilité pour les consommateurs de payer partout avec une application Alma, même si le magasin n'est pas équipé de la solution, du paiement BtoB, et du paiement fractionné non plus en 3 ou 4 fois mais en 12.