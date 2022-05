Arquant Capital obtient son agrément de société de gestion auprès de l'AMF

La start-up devient la première fintech française du secteur des actifs numériques à obtenir un tel agrémen. Sur le point de boucler un tour de table, elle s'attèle aux derniers préparatifs avant le lancement de son offre.

Après neuf mois de procédure, Arquant Capital a finalement obtenu son agrément de société de gestion auprès de l'AMF, le 9 mai dernier. "Cet agrément est le résultat d'un processus long et lourd en raison de la réputation sulfureuse de l'asset class que nous voulons proposer", justifie Gautier Chauvin , l'un des cofondateurs d'Arquant Capital. La société entend notamment proposer des solutions d'investissements en actifs numériques. Prendre la forme d'une société de gestion apparaissait ainsi comme un choix rassurant vis-à-vis des clients potentiels. "La société de gestion est une structure connue des investisseurs français. En faisant ce choix, on espère créer un cadre de confiance", abonde Eron Angjele, le second cofondateur.

C'est en juin 2021 que les deux entrepreneurs ont déposé leur dossier auprès de l'AMF. "Avec certains de nos prospects, nous avons identifié une place à prendre dans le marché des sociétés régulées proposant des produits et un accompagnement en gestion active dans les actifs numériques", rappelle Gautier Chauvin.

Une gestion active

L'offre d'Arquant Capital consiste en une gestion active d'actifs numériques, axée autour des produits de l'écosystème web3. "On ne veut pas se contenter de faire de la réplication de bitcoins comme en gestion passive, mais proposer une stratégie qui permette de se positionner aussi bien en cas de marché haussier que baissier", explique Gautier Chauvin. La société a déjà effectué ses tests via la blockchain Ethereum, laquelle est en passe d'abandonner son système de consensus proof of work au profit d'un proof of stake. La mise à jour, retardée à plusieurs reprises, devrait voir le jour d'ici la fin de l'année et améliorer l'opérabilité de la blockchain tout en diminuant sa consommation énergétique. Selon les deux cofondateurs, Ether a toutes les chances de devenir le collatéral de l'écosystème web3. "Même pendant le dernier krach, Ether a très bien résisté, c'est le réseau le mieux armé pour capter la demande d'investissements en actifs numériques", justifie Eron Angjele.

Pour rassurer ses investisseurs, la société entend par ailleurs limiter la volatilité sous-jacente aux investissements proposés par la DeFi. Pour ce faire, Arquant Capital entend combiner une gestion algorithmique et un comité d'investissements composé de gérants seniors, issus de l'asset management et actionnaires de la société.

Une levée en BSAR

"L'AMF a été très bienveillante avec nous, car nous étions dans une situation d'innovation technologique et réglementaire dans laquelle il faut interpréter les lois, et challenger les positions des régulateurs et des partenaires", poursuit Eron Angjele. Une innovation qui nécessite des investissements. Arquant Capital procède en ce moment même à une levée en BSAR de 1,2 million d'euros. Un tour de table souscrit à 40% par des actionnaires déjà existants, le reste par d'autres business angels, sans participation de fonds d'investissement. La manœuvre devrait être bouclée d'ici la fin du mois de juin et permettra d'étoffer les effectifs de la société, notamment sur les postes commerciaux, gestion, IT et de R&D.

"Contrairement à une société de gestion classique, on a besoin d'effectifs nombreux et complémentaires sur les secteurs blockchain, IT ou même Quant", précise Eron Angjele, avant de rappeler qu'une levée en equity de 1,8 million d'euros avait été conclue ces les derniers mois. Un financement qui a notamment permis le développement du projet, lequel revêt une structuration inédite en matière opérationnelle : la société proposera une gestion des actifs numériques soit via un dépositaire classique, soit via un système de sécurisation par clé, sans détenir les actifs de ses investisseurs. Pour l'heure, Arquant Capital ne peut pas dévoiler ses offres, mais prévoit de le faire sous quinzaine, une fois ses fonds déclarés auprès de l'AMF.