Goodvest lève deux millions d'euros pour son assurance-vie pour mineurs

La fintech française embraye sur une campagne de crowdfunding sur Crowdcube avec un plafond à un million d'euros.

Goodvest, fintech parisienne spécialisée dans les solutions d'épargne, annonce ce 8 juin avoir levé deux millions d'euros en seed auprès de Super Capital VC ainsi que des business angels Benjamin Gaignault d'Ornikar, Julien Callede de Made.com ou encore de Dimitri Farber de Tiller. Un tour de table conclu entre les mois de février et d'avril 2022 et qui fait le pont avec une campagne de crowdfunding dont la pré-inscription ouvre également ce 8 juin sur la plateforme Crowdcube.

Pour l'heure, l'entreprise entend mettre l'accent sur le recrutement et a déjà dépensé un tiers de sa levée pour attirer cinq nouveaux profils sur les postes de head of growth, sales et développement.

Le grand objectif de la levée, c'est le lancement à l'été 2022 de l'offre Goodvest Kids, une assurance-vie pour mineurs d'au moins douze ans dont la campagne de pré-inscription a été lancée en mars dernier. 300 demandes ont été enregistrées à ce jour. Le contrat répond aux mêmes exigences qu'une souscription classique, à ceci près qu'il requiert la signature des deux parents. Des questionnaires disponibles sur le site permettront de proposer des thématiques d'investissement en accord avec les valeurs de l'enfant… ou des parents.

Pas de green washing

Pour éviter de tomber dans le green washing, Goodvest a noué un partenariat avec le fournisseur de données Carbone 4 Finance, filiale du cabinet de conseil français Carbone 4. Un partenariat qui permet à l'entreprise d'analyser l'empreinte des potentiels fonds d'investissement tant sur leurs émissions directes qu'indirectes. Goodvest propose des portefeuilles d'assurance-vie avec des rendements attendus allant de 3,72% à 10,75% pour les investissements les plus aventureux.

"On ne s'est pas fixé d'objectif pour la levée en crowdfunding, nous aviserons en fonction du nombre de pré-inscriptions", confie Joseph Choueifaty, CEO et cofondateur de Goodvest. Cette démarche collaborative est soumise à un ticket d'entrée de dix euros. L'idée étant d'éviter les risques de dilution du capital, le CEO a confié au JDN que cette levée ne dépasserait pas le million d'euro. Concrètement, les investisseurs potentiels deviendront actionnaires de Goodvest aux même conditions que ceux rentrés sur le seed. Cette forme de participation collaborative a récemment connu quelques mauvaises publicités (levée de Bricks), la transparence apparaît donc comme une priorité absolue selon le cofondateur. Investir sur cette phase de crowdfunding donnera donc droit à des parts de l'entreprise qui pourront être revendues soit sur la plateforme Crowdcube en fonction de la demande, soit à l'occasion d'une levée ou d'un rachat futur.