La start-up crypto Young Platform lève 16 millions d'euros et arrive en France

Dans l'attente de son enregistrement PSAN, la fintech italienne ouvre un premier bureau à Paris et vise le million d'utilisateurs en moins de deux ans.

La plateforme de crypto italienne Young Platform vient d'annoncer une levée de 16 millions d'euros auprès du gestionnaire d'actifs Azimut. 25% du montant sera consacré à son déploiement en France et une dizaine de recrutements sur les segments marketing, juridique et opérationnel sont prévus d'ici la fin de l'année. "Nos équipes SEO ont calculé un intérêt du public français pour les cryptos 40% supérieur au marché italien", confie Ambroise Hélaine, country manager France de Young Platform. La fintech ouvre ce lundi ses premiers bureaux à Paris avec l'ambition de drainer un million d'utilisateurs d'ici moins de deux ans. "A ce stade nous sommes encore dans l'attente de notre enregistrement PSAN", précise Ambroise Hélaine. L'entreprise regroupe un écosystème de trois applications qui comprend une plateforme éducative, un exchange d'une quarantaine d'assets ainsi qu'une version pro qui propose des outils de trading complémentaires. En attendant son statut PSAN, la plateforme ne peut proposer que le premier de ses trois produits.

Young Platform Step

A l'instar des exchanges Coinbase ou Binance, Young Platform entend former les investisseurs aux opportunités et aux risques de l'investissement crypto, le tout via son application gratuite. L'application Young Platform Step, disponible sur Google Play et l'App Store s'articule ainsi autour de trois services. Le premier comprend un ensemble de cours thématiques dont le contenu est produit en interne. Ces leçons donnent lieu à des quizz qui permettent de gagner des récompenses. En l'occurrence, la plateforme offre des jetons YNG qui sont des utility token pouvant être échangés contre des monnaies fiat ou d'autres crypto monnaies.

L'application propose également un moteur de simulation avec lequel l'utilisateur peut parier à la hausse ou à la baisse sur le cours d'un actif. Une activité qui permet de s'intéresser à la lecture des courbes et d'appréhender le caractère volatile des actifs numériques. Une activité qui permet de gagner mais également de perdre des tokens YNG.

Dans un style nettement moins pédagogique, Young Platform Step propose également un mode play to earn dans lequel les utilisateurs marchent et valident leurs pas sur l'application pour obtenir des récompenses. Concrètement, il suffit de marcher, puis de communiquer la distance parcourue à la plateforme pour gagner des YNG.