Une faillite de Genesis, nouveau coup dur pour les cryptos ?

Les déboires de la plateforme d'échanges FTX n'ont pas fini de faire des remous. Le broker américain Genesis Trading cherche désespérément 500 millions de dollars pour survivre... et ne pas entraîner l'écosystème dans sa chute.

Depuis plus de deux semaines, le Web3 ne vit plus qu'autour du séisme FTX. Nous savions que l'ancien empire de Sam Bankman-Fried (SBF), dans lequel on inclut le fonds d'investissement Alameda Research, avait des liens étroits avec de nombreux projets et entreprises. Petit à petit, nous apprenons qui est réellement concerné, de manière directe ou indirecte.

L'une des entreprises les plus touchées est Genesis Trading, à qui il manque 500 millions de dollars pour ne pas se déclarer en faillite. Pourtant, sa mise en faillite potentielle aurait, elle, des conséquences directes, même en France. En effet, si Coinhouse a suspendu les retraits de ses Livrets Crypto, c'était parce qu'ils sont gérés en partie par Genesis.

Méconnue en France, la société Genesis Trading fait partie de l'écosystème crypto depuis de nombreuses années. Sa disparition sera la conclusion d'une année 2022 catastrophique pour les cryptomonnaies, probablement la pire depuis la création de Bitcoin (BTC) en 2009.

Un géant aux pieds d'argile

Fondée en 2013, l'entreprise Genesis Trading est une plateforme d'échange crypto considérée comme haut de gamme. C'est l'une des premières sociétés de ce type à avoir été autorisée et régulée aux Etats-Unis, permettant de négocier du bitcoin depuis 2012. Genesis Trading offre également des services de conservation et de prêt de cryptomonnaies.

Basée à New York, Genesis Trading est ce que l'on appelle un broker *over-the-counter ou OTC. Cela signifie qu'il propose l'achat et la vente de cryptomonnaies de gré à gré. Cette particularité fait que Genesis est prisé des investisseurs fortunés, des entreprises de minage ou encore des institutionnels.

Les grands acteurs aiment utiliser une plateforme comme Genesis, car cette dernière peut aisément traiter des transactions avec un volume important et prêter une valeur de plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies. Cela s'explique notamment par le fait que Genesis demande un certain nombre de documents particuliers afin de pouvoir ouvrir un compte, comme des documents relatifs à l'entreprise ou, le cas échéant, un identifiant gouvernemental.

Aujourd'hui, en partie à cause de l'affaire FTX, Genesis est en danger. Pourtant, les liens entre le broker et l'empire de SBF sont relativement obscurs. Dans les faits, nous savons que Genesis a prêté des cryptomonnaies à Alameda Research, en acceptant le token FTT, le jeton natif de FTX, en garantie. Cependant, le montant prêté n'a pas été rendu public… et le FTT a perdu 95% de sa valeur en deux semaines.

Si le broker est aujourd'hui en crise de liquidités, c'est donc avant tout principalement en raison des répliques du séisme FTX, plutôt qu'en raison d'une dépendance directe à la défunte plateforme. Il faut savoir que l'écosystème des cryptomonnaies reste encore petit par rapport au marché traditionnel. Ainsi, lorsque la deuxième plus importante plateforme d'échange au monde disparaît, c'est tout le marché qui en subit les conséquences.

Au sein de ce jeune marché, il y a des entreprises et des projets qui sont plus fragiles que d'autres. Genesis Trading fait partie des sociétés qui étaient déjà fragilisées. La catastrophe provoquée pour une probable fraude mise en place par SBF n'a donc été que la goutte ayant fait déborder le vase Genesis.

Dépendance inquiétante

La réalité, c'est que, si Genesis Global Capital, le holding qui chapeaute notamment Genesis Trading, sombre, ce n'est pas uniquement à cause de FTX. La société est effectivement en difficulté depuis l'été dernier. Elle était en partie financée par le fonds d'investissement crypto singapourien Three Arrows Capital (3AC). Très impliqué dans l'écosystème Terra (LUNA), 3AC n'a pas survécu à la crise provoquée par la perte de parité entre l'UST et le dollar.

D'ailleurs, en juillet dernier, nous évoquions déjà le danger de la faillite de 3AC pour Genesis, puisque le premier devait rembourser 2,3 milliards de dollars à la seconde. Si l'on ajoute une demande massive de retraits au non-remboursement du prêt accordé à 3AC, cela commence à faire beaucoup pour Genesis Trading. L'entreprise n'a donc plus les fonds nécessaires pour honorer les retraits de ses clients. C'est donc la raison pour laquelle Genesis a suspendu les retraits jusqu'à nouvel ordre.

Pour se refinancer, l'entreprise américaine a estimé avoir besoin d'une somme d'un milliard de dollars, avant finalement de demander au minimum 500 millions. À l'heure où ces lignes sont écrites, personne ne se porte candidat pour sauver Genesis, pas même Binance. L'issue devrait donc être sombre : Genesis Trading sera mise en faillite si la société ne trouve pas les 500 millions de dollars dont elle a besoin.

Qui seront les victimes collatérales ?

La faillite de Genesis Trading serait bien entendu terrible pour l'entreprise américaine. Mais les conséquences iraient bien au-delà de la seule Genesis. Si Coinhouse a dû geler les retraits d'un de ses produits c'est à cause de la suspension des retraits sur Genesis. Les Livrets Cryptos de Coinhouse sont effectivement gérés jusqu'à 40% par Genesis. En effet, afin de proposer ses rendements à ses clients, Coinhouse passe par des intermédiaires qui vont eux-mêmes placer les sommes investies dans des fonds, généralement dans la finance décentralisée. La plateforme est donc fortement dépendante de la santé de l'entreprise américaine. Si la seconde n'est pas en bonne santé financière, la première devra en subir les conséquences.

À ce jour, seule Coinhouse est identifiée comme une victime collatérale de la mauvaise financière de Genesis, du moins en France. Cependant, Coinhouse n'est probablement pas la seule entreprise à utiliser les services de Genesis, pour notamment proposer des rendements intéressants à ses clients.

Il est donc possible que, dans les jours à venir, des clients de Genesis Trading se fassent connaître et prennent des mesures identiques à Coinhouse. Si tel est le cas, le marché des cryptomonnaies continuera de sombrer dans l'abîme.