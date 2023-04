Le français Swaap Labs lève 4,5 millions de dollars pour sa solution DeFi

Avec ce tour de table mené par Signature Ventures, Swaap peut déployer la seconde version de son protocole.

Fondé en 2021, Swaap Labs est la société derrière la solution Swaap, créée pour optimiser les stratégies des AMM (pour automated market-makers), ces programmes informatiques autonomes qui apportent par leurs fonds de la liquidité sur les places de marché décentralisées pour permettre aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies en pair à pair. "Nous avons constaté que les stratégies de market-making en finance décentralisée correspondaient davantage à du casino qu'à de l'investissement. Généralement, les rendements sont négatifs", nous explique Cyrille Pastour, cofondateur de Swaap Labs avec David Bouba. "Les programmes de liquidité utilisent des stratégies complètement aveugles, c'est à dire qu'ils ne s'exécutent pas en tenant compte du comportement du marché".

David Bouba (à gauche) et Cyrille Pastour, cofondateurs de Swaap Labs. © Swaap

Forte d'un partenariat avec l'institut de recherche mathématique Louis Bachelier, la société s'appuie sur un socle académique pour concevoir ses algorithmes. "Avec trois chercheurs, nous créons les bons algorithmes pour adapter les meilleures stratégies de la finance traditionnelle à la finance décentralisée", poursuit Cyrille Pastour, qui insiste sur l'utilisation d'oracles – des flux de données de prix – afin d'avoir des programmes adaptés en temps réel à la volatilité du marché. "Les mathématiques et le flux d'information constituent nos deux différenciations majeures avec la concurrence." Cette dernière se compose d'Uniswap (environ 500 millions de dollars de transaction par jour), Curve (environ 75 millions de dollars d'échanges par jour) ou Balancer (environ 18 millions de dollars de volume par jour). Des poids lourds du Web3 qui n'ont pas empêché la solution de Swaap d'être adoptée par plus de 2 000 utilisateurs avec plus de 4 millions de dollars de transactions cumulées en dix mois.

Bientôt une V2 et un token

Une traction qui nécessite pour la startup de grandir : dans les prochains mois, elle déploiera la seconde version de son protocole. Pour accélérer ce développement, elle compte renforcer son effectif, actuellement composé de huit collaborateurs, et poursuivre ses investissements dans la recherche. Dans cette optique, Swaap Labs boucle donc un tour d'amorçage de 4,5 millions de dollars, mené par Signature Ventures, New Form Capital, C² Ventures, Kima Ventures, Pareto Ventures, Entrepreneur First et de business angels historiques du Web3, comme Claire Balva, Julien Bouteloup, Meltem Demirors, Thibaud Elzière, Pascal Gauthier, Frédéric Montagnon, Tegan Kline et Richard Ma.

A l'heure actuelle, Swaap ne génère pas de revenu afin de favoriser la croissance de sa solution mais à l'avenir, la société pourrait prélever des commissions sur le rendement de ses fournisseurs de liquidité (aujourd'hui, estimé en moyenne à 2% annuel). Enfin, elle devrait aussi s'inspirer de la majeure partie de la concurrence et émettre son token natif, une façon de récompenser les premiers utilisateurs de son protocole. "Le meilleur moyen de décentraliser un projet est d'ouvrir sa gouvernance donc on envisage un token à terme. On le voit aussi comme un moyen d'accélérer le projet", conclut Cyrille Pastour.