L'élection de Donald Trump ravit les fans de cryptos

La perspective de nominations favorables à l'industrie des cryptomonnaies à des postes clefs suscite désormais une vague d'enthousiasme qui fait monter en flèche la valeur du bitcoin.

Depuis l'élection de Donald Trump, une vague d'euphorie gagne l'industrie des cryptos. Le cours du bitcoin, l'un des principaux signaux utilisés pour prendre le pouls de l'industrie, a dépassé les 92 000 dollars mercredi 13 novembre, sa plus haute valorisation jamais enregistrée. Il se situait à 60 000 dollars début octobre.

Le nouveau président américain n'a pas toujours été un ardent défenseur des cryptos. Il avait même exprimé des opinions négatives à leur égard durant son premier mandat. Mais au cours de la campagne, surfant sur l'impopularité de l'administration Biden auprès de l'industrie, Donald Trump s'est fait leur champion et a promis de faire de son pays la "capitale mondiale des cryptos".

La campagne de Trump a reçu des millions de la part de l'industrie des cryptos

Lors de la conférence Bitcoin 2024, qui s'est tenue en juillet dernier à Nashville, il a promis qu'une fois revenu au pouvoir, il chargerait des personnes proches de l'industrie de réguler celle-ci. Donald Trump a également lancé plusieurs collections de NFT, ainsi que sa propre entreprise dédiée aux cryptos, World Liberty Financial. Il s'est par ailleurs entouré de personnalités pro-cryptos, dont Elon Musk, mais aussi David Bailey, CEO de la conférence Bitcoin 2024, et Howard Lutnick, un proche de la plateforme Tether.

L'industrie, en retour, a misé gros sur la campagne du candidat républicain. Plusieurs millions ont été versés au total, par un panel de soutiens incluant les frères Winklevoss, deux célèbres personnalités du monde des cryptos, ainsi que Jesse Powell, le cofondateur de la plateforme d'échange Kraken. La campagne républicaine a de plus levé plus 100 millions de dollars pour faire élire des politiciens pro-cryptos au Congrès.

Un nouveau directeur pro-cryptos à la SEC ?

Pour leur renvoyer l'ascenseur, Trump va selon toute vraisemblance nommer des personnalités pro-cryptos à des postes clefs. Le plus en vue est celui de directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC), actuellement occupé par Gary Gensler, nommé par Joe Biden. Celui-ci s'est fait de nombreux ennemis au sein de l'industrie avec une approche très régulatrice, orientée vers la défense des consommateurs, ce qui l'a conduit à ferrailler avec plusieurs plateformes de premier plan : Binance, Coinbase ou encore Kraken. L'industrie lui reproche également d'aligner la régulation de l'industrie des cryptos sur les produits financiers classiques, ce qui s'accompagne de règles très strictes, là où les spécificités de l'industrie crypto requièrent selon eux une approche plus souple.

Le mandat de Gary Gensler n'est censé s'achever qu'en 2026, et si Trump a promis durant la campagne de le révoquer dès le premier jour de sa présidence, il n'a en réalité pas le pouvoir de le faire. À moins de prouver que le directeur de la SEC a commis une faute professionnelle et d'entamer un long processus juridique, susceptible de durer jusqu'à deux ans. Il est toutefois aussi possible que Gary Gensler démissionne s'il sent que la Maison-Blanche lui est hostile. C'est d'ailleurs ce qu'il a semblé suggérer lors d'une récente conférence à Las Vegas. "Traditionnellement, le président choisi qui dirige la SEC. Cela fait partie du processus démocratique", a-t-il affirmé.

Plusieurs personnalités seraient déjà envisagées pour remplacer Gary Gensler, parmi lesquelles Dan Gallagher, qui a déjà travaillé au sein de la SEC avant de rejoindre la plateforme de courtage Robinhood. Gallagher a vivement critiqué l'approche actuelle de la SEC vis-à-vis des cryptomonnaies, affirmé qu'elle limitait l'innovation et milité en faveur de règles spécifiques pour les cryptoactifs.

Parmi les autres individus pressentis pour le poste figurent également Paul Atkins, coprésident de la Token Alliance, un lobby pro-cryptos, ainsi que Mark Uyeda et Hester Peirce, deux commissaires de la SEC très critiques de l'approche de Gary Gensler. Quel que soit le choix sur lequel Trump jette son dévolu, on peut donc s'attendre à ce que la SEC adopte une approche beaucoup plus favorable aux cryptoactifs.

Créer une réserve nationale de bitcoins

Autre poste clef à pourvoir : celui de secrétaire au trésor, le ministre des finances américains. C'est ici Scott Bessent qui est pressenti. Ce directeur d'un fonds de gestion alternative est lui aussi un grand avocat des cryptomonnaies. "Les cryptomonnaies incarnent la liberté", a-t-il récemment affirmé, avant d'ajouter qu'elles "attirent le jeune public, ainsi que des personnes qui ne participaient auparavant pas aux marchés financiers".

En matière de politique, Donald Trump a promis durant sa campagne d'instaurer un comité consultatif sur les cryptos qui sera chargé de mettre en place une feuille de route en matière de régulations pour l'industrie dans les 100 jours suivant sa prise de pouvoir. Il a également évoqué la création d'une réserve nationale de bitcoins, afin de stabiliser l'économie en période inflationniste. Les professionnels de l'industrie espèrent enfin voir le président signer d'éventuels décrets peu après sa prise de fonction, par exemple afin d'apporter des clarifications sur la façon dont les cryptos doivent être régulées.