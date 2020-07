Airbnb : les villes françaises qui profitent le plus du coronavirus

Découvrez en exclusivité la liste des communes où les réservations effectuées sur Airbnb après les annonces d'Edouard Philippe sur le tourisme ont plus que doublé par rapport à l'année précédente.

Le 14 mai dernier, le Premier ministre annonçait aux Français qu'ils pourraient partir en vacances en juillet et en août en France. Quelles sont les destinations qui vont en profiter ? Réponse avec la liste des villes où les réservations effectuées sur Airbnb entre le 17 mai et le 10 juin a plus que doublé par rapport à la même période l'année précédente. Des données fournies en exclusivité au JDN par la plateforme d'analytics AirDNA*.

Sur les 105 villes qui répondent au critère, nombreuses sont celles qui se situent dans le quart sud-est de la France : Alpes-Maritimes et Var mais également Savoie, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche et Isère. C'est d'ailleurs là que l'on trouve 4 des 10 villes où les réservations Airbnb ont le plus augmenté.

Les villes françaises où les réservations Airbnb ont le plus augmenté Rang Ville Département Réservations du 17/05 au 10/06, 2020 vs 2019 1 Brides-les-Bains Savoie +303% 2 Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime +298% 3 Cayeux-sur-Mer Somme +282% 4 Montagnac-Montpezat Alpes-de-Haute-Provence +275% 5 Saint-Martin-Vésubie Alpes-Maritimes +236% 6 Saint-Martin-la-Pallu Vienne +214% 7 Ouessant Finistère +202% 8 Quend Somme +174% 9 Osenbach Haut-Rhin +172% 10 Lagorce Ardèche +168%

"Ce sont toutes des villes rurales, côtières ou montagneuses, ce qui montre la hausse de l'intérêt pour des des zones non urbaines et plus reculées", pointe notre partenaire. Bon nombre des 105 villes identifiées se situent également sur le littoral atlantique, ainsi que sur les côtes bretonnes (Finistère) et normandes (Calvados, Seine-Maritime et Somme). Facilement accessible pour les Parisiens notamment, la Baie-de-Somme concentre plusieurs villes attirant au moins deux fois plus de convoitise que l'an dernier, avec, entre autres, Cayeux-sur-Mer (+282%), Saint-Valéry-sur-Somme (+159%) et Le Crotoy (+139%).

Le Grand-Est, durement touché par l'épidémie de coronavirus, n'a qu'une seule destination à son actif

Mais à l'intérieur des terres tricolores aussi, certaines destinations enregistrent un bond des réservations par rapport à l'année dernière. En Auvergne, Murat-le-Quaire (Puy-de-Dôme) et Laveissière (Cantal), avec respectivement +129% et + 104% de séjours réservés. Dans la région Centre-Val-de-Loire également, plusieurs villes rencontrent un succès beaucoup plus franc que l'an dernier à la même époque : Mer (+ 115%), Tour-en-Sologne (+104%), Couffy (+121%) dans le Loir-et-Cher, et Saint-Ambroix (+114%) et Rians (+105%) dans le Cher. Près de Paris, le nombre de réservations Airbnb a explosé sur un an à Giverny (Eure), Raray (Oise) et Orvanne (Seine-et-Marne), avec respectivement +153%, +146% et +130%.

En revanche, le Grand-Est, durement touché par l'épidémie de coronavirus, n'a qu'une seule destination à son actif : il s'agit d'Osenbach, dans le Bas-Rhin, avec +172%. Cette région est d'ailleurs celle où le nombre de réservations chute le plus sur la période, comparé à la même époque l'année précédente (-26%), après l'Ile-de-France (-54%).

Evolution du nombre de réservations Airbnb par région Région Réservations du 17/05 au 10/06, 2020 vs 2019 Auvergne-Rhône-Alpes -3% Bourgogne-Franche-Comté -4% Bretagne 24% Centre-Val de Loire -4% Corse -7% Grand-Est -26% Hauts-de-France 15% Ile-de-France -54% Normandie 10% Nouvelle Aquitaine 13% Occitanie -2% Pays de la Loire 7% Provence-Alpes-Côte-D'azur -9%

En Bretagne, a contrario, le nombre de réservations augmente de 24%. C'est l'une des cinq régions françaises sur les 11 à afficher une évolution positive du nombre de réservations sur la période observée, avec les Hauts-de-France (+15%), la Nouvelle Aquitaine (+13%), la Normandie (+10%) et les Pays-de-la-Loire (+7%).

* Seules les villes avec un minimum de 50 réservations sur la période en 2019 ont été prises en compte