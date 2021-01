Balaruc, Sables-d'Olonne, Noirmoutier… Les nouvelles destinations stars d'Airbnb

Le JDN dévoile en exclusivité le nom des villes françaises dans lesquelles les réservations ont le plus augmenté fin 2020 par rapport à l'année précédente.

Le tourisme, et notamment la location saisonnière, est un marché certes fortement impacté par le covid, mais pas complètement à l'arrêt. Surtout, il a changé de visage. En cumul d'octobre à décembre 2020, les réservations via la plateforme Airbnb ont augmenté dans 59 villes françaises par rapport à la même période l'année précédente, d'après les données communiquées en exclusivité au JDN par la plateforme d'analytics AirDNA, qui vend des données et insights aux acteurs de la sharing economy*. Des villes pour la plupart situées sur les côtes et à la montagne, comme le montre la carte ci-dessous. Zoomez puis passez votre souris sur une bulle pour afficher les données.

La côte Ouest, notamment, a la cote, avec 29 destinations sur les 59 recensées. "Les 10 villes à la plus forte progression des réservations se trouvent toutes en montagne ou sur des côtes pittoresques, relève notre partenaire. Même tendance dans le top 20, la plupart des villes côtières se trouvant sur la côte Ouest, beaucoup étant accessibles en voiture depuis Nantes. Bagnoles-de-l'Orne et Maisons-Alfort, près de Paris, sont les deux exceptions."

Rang Ville Département Hausse des réservations oct-déc. 20 vs oct-déc. 19 Nombre de réservations oct-déc. 20 1 Balaruc-les-Bains Hérault +108% 1 411 2 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques +64% 717 3 Erquy Côtes-d'Armor +52% 727 4 Batz-sur-Mer Loire-Atlantique +51% 543 5 Le Dévoluy Hautes-Alpes +45% 2 393 6 Le Grand-Bornand Haute-Savoie +43% 2 375 7 Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales +43% 1 042 8 Fontcouverte-la-Toussuire Savoie +42% 713 9 Modane Savoie +41% 1 141 10 Montgenèvre Hautes-Alpes +39% 868 11 Arzon Morbihan +29% 1 030 12 La Guérinière Vendée +27% 573 13 Bagnoles-de-l'Orne Orne +26% 442 14 Baden Morbihan +26% 570 15 Les Sables-d'Olonne Vendée +25% 3 531 16 Maisons-Alfort Val-de-Marne +25% 906 17 Saint-Jean-de-Monts Vendée +24% 1 796 18 La Turballe Loire-Atlantique +24% 494 19 Malaucène Vaucluse +23% 548 20 Saint-Julien-en-Born Landes +22% 602

Balaruc-les-Bains, dans l'Hérault, arrive en tête des destinations Airbnb où les réservations ont le plus augmenté, avec deux fois plus de réservations fin 2020 que fin 2019. Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques, monte sur la deuxième marche du podium, avec 64% de réservations de plus, suivie d'Erquy, dans les Côtes-d'Armor, en hausse de 52%. La Vendée est le département le plus représenté de ce top 20, avec 3 destinations.

* Seules les destinations avec au moins 100 annonces actives en novembre 2020 ont été prises en compte. Une annonce est considérée comme active lorsqu'il y a au moins une réservation ou une nuit disponible pendant la période de référence.