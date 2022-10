Professionnels de l'immobilier, profitez de notre code promo pour le salon RENT

La 10 édition de l'événement dédié aux innovations de l'immobilier se tient les 8 et 9 novembre à Paris Expo Porte de Versailles. Partenaire, le JDN vous offre une réduction de 73%.

Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? Alors, si ce n'est pas déjà fait, prenez votre agenda et notez ces dates : les 8 et 9 novembre se tient la dixième (déjà) édition du salon RENT, dédié aux innovations de l'immobilier et dont le JDN est partenaire (ce qui procure quelques avantages, on y viendra). Que vous soyez agents immobilier, investisseur, promoteurs, notaires, syndic ou professionnel de l'immobilier commercial, vous êtes attendus au Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 6. Les start-up de la proptech seront, elles, 120 à vous accueillir, réparties dans deux Villages Start-up. En tout, 10 400 visiteurs sont attendus et 400 exposants se répartissent sur les 15 000 m² de l'événement.

Le programme est exceptionnellement dense, on ne pourra donc pas vous le détailler. Au menu : ateliers, conférences, émissions et concours de start-up. Parmi les conférences, on peut notamment citer Regards croisés sur les différents marchés Proptech internationaux, Le Metaverse est-il l'avenir de l'immobilier ?, Transaction, gestion, syndics : les néo acteurs vont ils perturber le marché ?, et notre petite préférée : Analyse des 15 startups les plus prometteuses de la Proptech : 30 conseils concrets !

Bon à savoir, la participation au salon RENT permet de valider plusieurs heures de formation au titre de la loi Alur, dès lors que vous participez à au moins 2 heures de conférences ou ateliers.

Forcément, pour le visiteur, tout cela a un prix. Mais un prix réduit pour les lecteurs du JDN, grâce à ce code promo : RENT2022JDN. A la clef, un tarif de 95 euros HT au lieu de 360 euros pour un plein tarif, soit une baisse de 73%. Pour vous inscrire, c'est ici.