Quels travaux réaliser pour améliorer la performance énergétique de mon logement ?

Propriétaires de passoires thermiques, si vous envisagez de louer ou de votre bien, il est nécessaire d'envisager sérieusement de faire des travaux. Isolation, chauffage... On fait le point sur les chantiers incontournables.

Vous envisagez sérieusement de réaliser des travaux de rénovation énergétique, mais vous peinez à y voir clair ? Lors de la réalisation de votre DPE, le diagnostiqueur certifié est à même de vous aiguiller. Grâce à son logiciel de calcul, il est l'interlocuteur idéal pour vous indiquer que faire, a minima, pour améliorer votre performance énergétique. Si cela concerne un appartement, bien souvent, la mauvaise performance peut venir de l'immeuble : du bâti, et de la toiture. Dans ce cas, passer par la copropriété pour isoler les façades et le toit est possible. Mais cette démarche peut s'avérer longue et fastidieuse. Prenez les devants et isolez votre bien, d'autant plus que vous pouvez bénéficier d'aides financières.

Dans le détail, les travaux portent sur deux aspects : l'isolation thermique et l'installation d'équipements énergétiques (chauffage, ballon d'eau chaude). Passer de l'étiquette F à D implique un certain budget, et souvent plusieurs types de travaux. Vous pouvez tout à fait opter pour les travaux qui vous semblent les plus pertinents. Toutefois, il est conseillé de suivre les options présentées dans le DPE.

Dans le cas spécifique des travaux d'isolation, deux facteurs influent sur le prix : la surface et le type d'isolant retenu. Plus la surface à isoler est importante, plus le coût est élevé. Optez pour les chantiers qui réduiront au maximum les déperditions de chaleur. Dans les logements anciens peu isolés, voire non-isolés, il convient de cibler en priorité le toit, les murs et les fenêtres, principales sources de déperdition de chaleur. Si vous résidez au dernier étage, il faudra sans doute vous attaquer à votre plafond, surtout si les combles de l'immeuble sont mal isolées.

Sachez qu'il existe toute une variété d'isolants allant de 3 euros le mètre carré pour de la laine de verre à plus de 60 euros pour les panneaux isolants sous vide. Pour faire votre choix, analysez le matériau au regard de deux critères : sa résistance thermique (" R "), et sa conductivité (Uw, exprimée en W/m2.K).

Outre des travaux d'isolation, vous serez sans doute amené à envisager une transition vers un système de chauffage plus performant et plus respectueux de l'environnement. Ce changement aura une incidence sur votre note de DPE et permettra certainement de voir la valeur de votre bien réévaluée à la hausse. Changer de source d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude peut nettement améliorer votre performance. Parfois, il suffit de poser des robinets thermostatiques ou de calorifuger les tuyaux de chauffage. Demandez conseil à un chauffagiste pour connaître les différentes options.