Davantage de ménages peuvent désormais être éligibles aux logements HLM.

Trois lettres suscitent la convoitise de millions de ménages : HLM. Derrière ces initiales se cache la promesse d'importantes économies pour beaucoup de foyers, et notamment les plus précaires. Les lettres HLM désignent les Habitations à Loyer Modéré. Ces logements garantissent aux locataires de payer des loyers nettement inférieurs à ceux du marché privé. Conséquence : des millions de ménages locataires cherchent à en bénéficier. Cette forte demande entraîne des listes d'attente particulièrement longues pour les candidats à un logement social.

Or, une nouvelle mesure entrée en vigueur en 2025 va permettre à davantage de ménages d'être éligibles aux logements HLM. Les plafonds de ressources, qui conditionnent l'obtention d'un logement HLM, ont été revalorisés de 2,47%. Cette évolution suit le taux de variation de l'indice de référence des loyers (IRL) du troisième trimestre entre 2023 et 2024.

Afin d'accéder à un logement HLM, deux critères principaux doivent être remplis. Le premier est d'être de nationalité française ou titulaire d'un titre de séjour valide. Le second concerne donc les ressources. Elles ne doivent pas dépasser certains plafonds. Les revenus pris en compte sont les revenus fiscaux de référence de l'ensemble des personnes composant le ménage (conjoints, concubins, partenaires pacsés) pour l'année N-2, figurant sur l'avis d'imposition de l'année N-1. En clair, pour une demande de HLM réalisée en 2025, ce sont donc les revenus de 2023, mentionnés sur l'avis d'imposition de 2024, qui sont examinés. Une exception existe si les revenus de 2024 ont baissé d'au moins 10% par rapport à 2023, auquel cas ce sont les revenus de 2024 qui seront pris en compte.

En France, il existe trois types de logements sociaux, chacun correspondant à des plafonds de ressources différents. Les logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) sont destinés aux ménages en situation de grande précarité. Les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) représentent la catégorie la plus courante, concernant plus de 80% des logement sociaux en France. Enfin, les logements PLS (Prêt Locatif Social) s'adressent aux ménages dont les revenus sont trop élevés pour le PLUS mais insuffisants pour se loger dans le privé.

Pour les logements PLUS, les nouveaux plafonds de revenus varient selon la région où se trouve le logement et la composition du ménage. À Paris et dans ses communes limitrophes, une personne seule peut gagner jusqu'à 26 687 euros par an, un couple jusqu'à 39 885 euros, un famille de trois personnes jusqu'à 52 284 euros et une famille de quatre personnes jusqu'à 62 424 euros. Dans les autres régions, ces plafonds sont respectivement de 23 201, 30 984, 37 259 et 44 982 euros. Pour les logements PLS, les plafonds sont majorés de 30%.

Pour déposer une demande de logement social, les candidats peuvent se rendre sur le site Demande-logement-social.gouv.fr. Lors du dépôt de dossier, plusieurs documents sont à fournir : la carte nationale d'identité ou le titre de séjour en cours de validité, le livret de famille, les deux derniers avis d'imposition sur le revenu, ainsi que le dernier décompte des prestations familiales versées par la CAF ou la MSA.