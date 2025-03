""Mon voisin vend sa maison, je l'ai su avant tout le monde grâce à cette technique légale""

Cette méthode peu connue permet de savoir quelles maisons vont être vendues avant même qu'elles n'apparaissent sur les sites d'annonces immobilières. Et c'est totalement légal.

Savoir qu'un bien immobilier va être mis en vente avant même qu'il n'apparaisse sur les sites d'annonces pourrait relever de la voyance. Pourtant, il existe une méthode parfaitement légale pour anticiper les ventes à venir dans votre quartier ou votre commune, et elle repose sur une donnée administrative accessible à tous.

Cette technique s'appuie sur une obligation réglementaire : lorsqu'un propriétaire souhaite vendre ou louer son bien, il doit obligatoirement faire réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE). Ce document, rendu obligatoire par la loi depuis 2006 pour les ventes et 2007 pour les locations, évalue la consommation d'énergie et l'impact environnemental d'un logement à travers deux étiquettes allant de A (très performant) à G (très énergivore).

Une fois le DPE réalisé par un professionnel, le diagnostic doit être transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), organisme public chargé de la transition écologique. L'ADEME attribue alors un numéro d'identification à 13 chiffres qui doit figurer sur le DPE pour le rendre valable.

C'est ici que réside l'astuce : l'ADEME publie l'ensemble des DPE réalisés dans un jeu de données appelé "Données DPE", accessible gratuitement en ligne. Cette base de données colossale contient plus de dix millions de diagnostics consultables par tous. En filtrant ces informations par date et par localisation, il devient alors possible d'identifier les biens qui viennent récemment de faire l'objet d'un DPE dans votre secteur, et qui ont donc de fortes chances d'arriver prochainement sur le marché immobilier.

La richesse des informations disponibles est impressionnante : adresse précise, classe énergétique, surface du logement, année de construction, mais aussi des détails bien plus spécifiques. Pour un appartement, on peut même connaître l'étage et la position sur le palier. Concernant les caractéristiques techniques, le jeu de données précise l'énergie utilisée, la qualité de l'isolation, le type de chauffage, et tous les critères ayant servi à déterminer le classement énergétique du bien.

En parallèle, l'ADEME publie également les données des audits énergétiques. Contrairement au DPE qui est un simple constat de la performance énergétique à un instant T, l'audit énergétique va plus loin en proposant une étude approfondie du bâti et des préconisations de travaux pour améliorer cette performance. Ce second jeu de données est encore plus détaillé que celui des DPE, fournissant une vision encore plus complète des biens susceptibles d'arriver sur le marché.