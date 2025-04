Ce "poisson" préhistorique s'attaque aux maisons et ruine les intérieurs - voici comment le repérer

C'est un danger méconnu dans nos maisons. Des petits "poissons" aux reflets argentés prolifèrent dans l'obscurité.

"Les dommages sont parfois considérables, lorsque les infestations sont importantes et de longue durée". Dans une note adressée à sa population en 2016, le gouvernement canadien lançait déjà l'alerte. Des petites bêtes appelées poisson d'argent s'attaquent à nos maisons et visent tout ce qui contient de l'amidon ou de la cellulose : papiers, vieux livres, papier peint, textiles, et même vos provisions alimentaires comme les farines, les céréales, le sucre ou les pâtes.

De l'autre côté de l'Atlantique, en France, ces animaux prolifèrent aussi dans nos maisons. Les interventions pour s'en débarrasser seraient d'ailleurs assez courantes, d'après les professionnels. Mais comment un petit poisson peut causer autant de dégâts ? C'est parce que le poisson d'argent n'est pas un poisson. Contrairement à ce que son nom suggère, c'est un insecte, un arthropode au corps plat et allongé qui doit son nom à ses écailles brillantes argentées et à sa manière de se déplacer, rappelant un poisson nageant dans l'eau.

Facilement reconnaissable, il possède deux longues antennes filiformes à l'avant du corps et trois appendices à l'arrière. Le poisson d'argent, aussi connu sous le nom de lépisme argenté, serait également très résistant, capable de vivre des mois sans nourriture.

Originaire des régions tropicales, il s'est progressivement adapté aux climats tempérés en s'installant dans nos habitations où il trouve des conditions favorables à son développement. Sa présence sur Terre remonte à plusieurs centaines de millions d'années - cet insecte et ses ancêtres existaient déjà bien avant les dinosaures.

Ce qui attire particulièrement ces nuisibles dans nos logements, c'est l'humidité et la chaleur. Il affectionne les environnements où le taux d'humidité avoisine les 75% et où il fait environ 25°C. C'est pourquoi on les retrouve souvent dans les salles de bains, les cuisines, les buanderies, les sous-sols ou les greniers mal isolés. Animal nocturne, il fuit la lumière et se cache durant la journée dans les fissures, derrière les plinthes, sous les meubles ou dans les livres. Il se déplace très rapidement, ce qui le rend difficile à attraper.

Si vous détectez des poissons d'argent chez vous, plusieurs solutions s'offrent à vous. D'abord, réduisez l'humidité en aérant régulièrement les pièces concernées et en utilisant un déshumidificateur si nécessaire. Réparez les fuites d'eau et ventilez correctement les pièces humides.

Nettoyez régulièrement votre logement en passant l'aspirateur dans les moindres recoins pour éliminer les résidus alimentaires et les œufs. Vous pouvez également utiliser de la terre de diatomée, à appliquer sur les plinthes et dans les recoins où l'animal a été observé. Lorsque l'infestation devient trop importante, il est préférable de faire appel à un désinsectiseur professionnel. Le coût d'une intervention varie considérablement selon les professionnels, allant de 100 à 300 euros par passage.