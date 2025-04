"Trop de retraités se sont fait avoir" : ne répondez surtout pas à ce message Agirc-Arrco

Les bénéficiaires de la retraite complémentaire Agirc-Arrco sont ciblés par des escrocs. Une salarié de la caisse de retraite explique qu'ils sont nombreux à tomber dans le piège.

"Nous déplorons plusieurs victimes", regrette Lucie. Salariée de l'Agirc-Arrco depuis plus de 10 ans, Lucie (dont le nom a été modifié) explique avoir rarement reçu autant de signalements. Des messages émanant de nombreux retraités, affiliés à la caisse de retraite complémentaire, qui affirment avoir été la cible d'une arnaque. Des escrocs ont cherché, et parfois même réussi, à se faire passer pour l'Agirc-Arrco afin de dérober aux seniors leurs informations bancaires. Le but final étant de siphonner leur compte en banque.

La caisse de retraite complémentaire a d'ailleurs affiché un message d'alerte sur son site Internet pour mettre en garde les 14 millions de retraités qui perçoivent chaque mois une pension de l'Agirc-Arrco. Sur la page du site, on peut y lire la mention suivante : "les SMS, appels ou emails (courriels) frauduleux se multiplient. Restez attentifs aux tentatives d'escroqueries". Depuis plus d'un mois maintenant, des arnaqueurs usurpent l'identité de l'Agirc-Arrco pour soutirer de précieuses informations aux pensionnés.

Le mode opératoire des voleurs est "particulièrement sophistiqué et professionnel", constate Lucie. Ils envoient notamment des mails signés avec l'adresse postale et le logo de l'Agirc-Arrco. Idem pour les SMS qui ressemblent, à s'y méprendre, à de véritables messages d'alerte envoyés par la caisse de retraite complémentaire. Chaque message frauduleux joue sur la peur et créé un sentiment d'urgence chez les retraités, prétextant qu'une mise à jour "vitale" de leur compte est nécessaire "sous peine de voir le versement de leurs pensions être suspendu", raconte Lucie.

Dans certains mails et SMS envoyés, les escrocs glissent même un lien menant vers un faux site ressemblant à celui de l'Agirc-Arrco. Logo, police d'écriture, charte graphique, interface... Le site est copié à l'identique, ce qui trompe la vigilance des retraités et les invite à divulguer leurs informations personnelles. Ces données volées sont ensuite exploitées de multiples façons : revente sur le darknet, usurpation d'identité, prélèvements bancaires ou encore envoi massif de spam.

Face à cette menace, l'Agirc-Arrco tient à rappeler un principe fondamental : aucun de ses collaborateurs ne demandera jamais le versement d'une somme d'argent ou la communication de coordonnées bancaires par téléphone, mail ou SMS. Cette pratique est strictement interdite au sein de l'organisme.

En cas de réception d'une communication suspecte, il faut vérifier l'adresse de l'expéditeur, ne pas répondre au message, et surtout ne pas cliquer sur les liens proposés. En cas de doute, il est recommandé de contacter directement l'Agirc-Arrco. Si un retraité est victime de l'arnaque, il doit impérativement modifier tous les mots de passe potentiellement compromis et informer au plus vite sa banque pour bloquer d'éventuelles transactions frauduleuses.

Les victimes sont encouragées à conserver toutes les preuves de la fraude (e-mails, SMS) et à déposer une plainte via le site Pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Un numéro vert gratuit, 0 805 805 817, est également disponible du lundi au vendredi pour accompagner les personnes touchées.