Trump compte augmenter les droits de douane de la Chine, du Canada et du Mexique

Le président-élu promet de taxer à hauteur de 25% les produits canadiens et mexicains et d'augmenter de 10% les taxes sur les marchandises importées de Chine, en plus des taxes actuelles ou de celles qu'il pourrait ajouter.

Ce lundi 25 novembre, Donald Trump a confirmé que ses premières mesures économiques après son investiture seraient d'augmenter les droits de douane sur les produits venant de Chine, du Canada et du Mexique. Une mesure qu'il justifie par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. "Le 20 janvier, pour l'un de mes nombreux premiers décrets, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et au Canada des droits de douane de 25% sur TOUS les produits entrants aux États-Unis. […] Cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays !", a-t-il déclaré dans un post sur son réseau Truth Social.

Relancer les guerres commerciales

Dans une autre publication, Donald Trump a annoncé une augmentation des taxes douanières de 10% qui s'ajoute à celles qui existent déjà et à celles qu'il pourrait décider d'ajouter sur "tous les nombreux produits arrivant de Chine aux États-Unis". Selon lui, l'afflux de drogues, et notamment du fentanyl, est un des principaux responsables de la crise des opiacés aux États-Unis, avec des responsables chinois qui lui ont promis de punir de "peine de mort" les trafiquants, mais "ne sont jamais allés au bout des choses".

L'augmentation des droits de douane était particulièrement présente pendant sa campagne et pourrait relancer des guerres commerciales, comme celle commencée avec la Chine lors de son premier mandat à coups de décrets, jugeant les pratiques commerciales déloyales et accusant Pékin de vol de propriété intellectuelle. La Chine avait répliqué avec des droits de douane qui ont eu des conséquences néfastes pour les agriculteurs américains. L'administration de Joe Biden avait maintenu certains droits de douane et imposés de nouveaux sur certains produits. Howard Lutnick, à qui Trump a promis le poste de secrétaire au Commerce, a confirmé des droits de douane pouvant aller jusqu'à 60% sur certains produits chinois, voire 200% sur les importations de véhicules assemblés au Mexique.

Une coopération mutuellement bénéfique

Ce lundi, le Canada a rappelé être "essentiel pour l'approvisionnement énergétique" des États-Unis. "Notre relation est équilibrée et mutuellement bénéfique, surtout pour les travailleurs américains", a déclaré Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada dans un communiqué, ajoutant qu'elle souhaitait "discuter de ces enjeux avec la nouvelle administration". Pour la Chine, "personne ne gagnera une guerre commerciale". "La Chine estime que la coopération commerciale et économique entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique par nature", a déclaré Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine aux États-Unis dans un e-mail destiné à l'AFP.

Donald Trump souhaite également réintroduire des droits de douane de 10 à 20% sur tous les produits entrants aux États-Unis, suite à quoi l'Union européenne s'est dite "prête à réagir". Les économistes alertent sur le potentiel inflationniste d'une telle hausse des droits de douane. Selon le American Action Forum, l'inflation s'éloignerait des 2% avant que les prix ne se stabilisent à nouveau à un niveau plus élevé, et affecteraient également négativement l'emploi.