SpaceX : la proximité entre Elon Musk et Trump fait bondir la valeur de l'entreprise

SpaceX va bientôt céder des parts hors marché pour une valorisation de 350 milliards de dollars, alors que la fortune du milliardaire ne cesse de grimper depuis l'élection de Trump.

Si le milliardaire s'est vu refuser ce lundi une rémunération potentielle de 56 milliards de dollars promise par Tesla, une autre de ses entreprises pourrait l'aider à renflouer les caisses. SpaceX serait valorisée autour de 350 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg. Un sacré bond, puisque l'entreprise était valorisée à 210 milliards de dollars au 15 novembre, et les estimations prévoyait une valorisation à 250 milliards de dollars en décembre. Mais depuis l'élection de Trump, l'entreprise a pris de l'intérêt, alors qu'une cession de parts est en cours de discussion, qui permettrait aux employés et aux investisseurs entrés il y a longtemps de réaliser leurs gains sans introduction en Bourse.

Des responsabilités quasi-gouvernementales

Avec ses exploits technologiques, SpaceX a semé tous ses concurrents. Mais le nouveau lancement de Starship le 20 novembre dernier, auquel Donald Trump a assisté aux côtés d'Elon Musk, a permis à l'entreprise de s'envoler. La nomination d'Elon Musk et Vivek Ramaswamy à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE, permet d'asseoir l'influence de Musk. Pour les investisseurs, cette nomination et ses futures responsabilités sont à suivre de près : l'action de Tesla a bondi de 40% depuis l'élection du 5 novembre. De plus, SpaceX, qui milite pour coloniser Mars, et qui est depuis quelques années le premier partenaire privé de la Nasa avec ses fusées Falcon, pourrait bénéficier de la déréglementation promise par Trump.

SpaceX plus gros que Tiktok

Si Elon Musk a déjà racheté Twitter, le transformant en X, SpaceX pèse désormais plus lourd que Tiktok. SpaceX opère un réseau de communication par satellite Starlink, qui pourrait lui permettre de bénéficier de subventions publiques pour l'accès à internet en zone rurale aux États-Unis. Tout en restant non côtée en bourse, cette valorisation spectaculaire place donc SpaceX entre Bank of America et Abbvie, qui pèsent très lourd à la Bourse de New York. Le gorupe spatial dépasse ainsi ByteDance, maison mère de Tiktok. Depuis l'élection de Donald Trump, Elon Musk a vu sa fortune grimper à 353 milliards de dollars selon l'indice des milliardaires de Bloomberg, et sa start-up d'intelligence artificielle xAI est en train de lever 6 milliards de dollars, avec une valorisation à 50 milliards.